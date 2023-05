Begejstret for nye regler: 'Åbenlyst hensynsløs adfærd'

Hos Rådet for Sikker Trafik er opfattelsen, at de skærpede regler for vanvidskørsel, der blev indført for to år siden, har haft en effekt

Har du erfaringer med vanvidskørsel? Så hører Ekstra Bladet gerne fra dig. Kontakt journalisten her.

For lidt over to år siden vedtog et flertal i Folketinget en skærpelse af reglerne om vanvidskørsel. På de to første år er i alt 1902 biler blevet beslaglagt med henblik på konfiskation, hvilket svarer til lidt mere end 18 biler om ugen.

Hos Rådet for Sikker Trafik er man glad for de nye regler, der sætter hårdt mod hårdt over for vanvidskørsel.

Det er også rådets opfattelse, at de nye regler allerede har haft en effekt, selvom der ikke foreligger en evaluering af de nye tiltag. Det fortæller administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Oplagt farligt'

- Vi ved rent erfaringsmæssigt, at netop den form for åbenlyst hensynsløs adfærd, som vanvidskørsel dækker over, er oplagt farligt og årsag til ulykker. At være ude i trafikken er et fællesskab, som vi allesammen er en del af. Og det indebærer selvfølgelig også et ansvar for, at man opfører sig på en ordentlig måde.

- Så at de personer, der træder så meget ved siden af, bliver bragt ud af spillet, ved at man tager deres køretøjer, har vi det absolut fint med, siger direktøren.

Han tilføjer, at mediernes hyppige omtale af vanvidskørsel formentlig kan være med til at få nogle til at tænke sig om en ekstra gang, før de kører vanvidskørsel eller låner sin bil ud.

- Man skal jo hele tiden huske på, hvad den ultimative konsekvens af en så vanvittig kørsel er, og det er jo, at man slår andre ihjel.

Læs historien om Britta Buhl, der mistede sin 35-årige søn i 2019, da han blev påkørt af en vanvidsbilist på Langebro i København her.

2000 biler konfiskeret: - Straffen skal være hårdere

Britta mistede sin søn til en vanvidsbilist - læs her hvordan hun fik beskeden