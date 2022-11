Begik dødbringende fejl: Nu stempler Statsadvokaten ind

Patienterstatningen har for længst slået det fast: Korrekt behandling havde med 'overvejende sandsynlighed' reddet 25-årige Malik Mads Rohdemejer. Nu har Statsadvokaten netop anmodet Midt- og Vestjyllands Politi om at fortsætte efterforskningen. Anklagemyndigheden har ingen kommentarer, da der pågår en verserende straffesag, oplyses det

Dødeligt sjusk.

Sådan kan den behandling som Malik Mads Rohdemejer, der tilbage i juni 2020 blev fundet livløs på behandlingscenteret Tjele Søgården i Hobro, opsummeres.

Personalet gav ham ved en fejl en anden beboers medicin - 60mg metadon og 60mg klopoxid. Ifølge Sundhedsstyrelsen kan metadon have dødelig udgang ved 40 mg. Malik Mads Rohdemejer havde aldrig været i metadon-behandling.

Sagsbehandlingen har været langsom og opslidende for den efterladtes familie, men nu har Statsadvokaten netop anmodet Midt- og Vestjyllands Politi om, at dødsfaldet fortsat skal efterforskes.

Det fremgår af en mail, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Selvom Malik Rohdemejers mor, Marlene Nielsen, ikke får sin søn tilbage, er Statsadvokatens afgørelse alligevel et lys i mørket.

- Vi får aldrig vores dreng tilbage og selvom vi inderligt havde ønsket, at anklageren fra Viborg Politi havde indstillet til, at der skulle rejses tiltale, er Statsadvokatens afgørelse alligevel et stort lys i mørket. Også på trods af, at sagen til dato har verseret i 2 år og 5 måneder.

- Der har været så mange gange i det her forløb, hvor vi har tænkt, at diverse instanser ikke tog Maliks sag alvorligt, og vi har været så bange for, at han bare lå og samlede støv i den nederste skrivebordsskuffe. Derfor blev vi lettede, da Statsadvokaten tager det alvorligt samt inddrager Retslægerådet i efterforskningen, siger Marlene Nielsen.

Marlene Nielsen har i over to år kæmpet for, at der bliver placeret et ansvar i forhold til hendes søns død. Foto: Tariq Mikkel Khan

Så passivt til

Malik Mads Rohdemejer fik ifølge Patienterstatningen den forkerte medicin om morgenen 9. juni 2020. Tjele Søgaarden har oplyst, at Malik Rohdemejer blev observeret tæt, da de umiddelbart efter han fik medicinen, var klar over, at den var helt gal.

Alligevel fortog behandlingscenteret sig intet. Henrik Rindom, der er læge og misbrugsekspert, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at det ellers er let at behandle en overdosis af metadon. Behandlingscenterets læge vurderede, at det ville gå i sig selv. Beslutningen fik dødelige konsekvenser.

Tjele Søgaardens manglende reaktion kostede ifølge Patienterstatningen 'med overvejende sandsynlighed' den 25-årige livet.

'Erfaren specialist standard ville have været at indlægge patienten på hospital mhp behandling med modgift mod metadon (narcanti) og tæt hospitalsobservation kl 14.30, hvor hypotesen om tilvænning bør afvises. Dette ville med overvejende sandsynlighed have forhindret dødsfaldet', fremgår det af den lægelige vurdering.

At behandlingscenteret ved rettidig omhu med 'overvejende sandsynlighed' havde reddet den unge mands liv, fik filmen til at knække for Marlene Nielsen.

- Jeg bliver så arrig nogle gange. Hvis de bare efterfølgende kunne have sagt og bevist, at de havde gjort alt, hvad de kunne for at hjælpe ham efterfølgende, havde jeg tilgivet dem for længst.

- Men de har lige præcis intet gjort. Først får han forkert medicin og hvad der efterfølgende sker, er udelukkende baseret på en enkelt fagpersons personlige vurdering.

'På husets regning'

I en bekymringshenvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at et øjenvidne er citeret for at sige, at den ansvarlige læge skulle have sagt: 'Du er skæv, Malik. Det er på husets regning'.

Af samme aktindsigt fremgår det ifølge samme øjenvidne, at Malik Mads Rohdemejer 'hele dagen blev passet af patienter og ikke personalet'.

Malik Mads Rohdemejer døde, efter han fik en anden beboers medicin. Foto: Privatfoto

Ifølge Tjele Søgården indsatte de nattevagter, der skulle observere Malik Rohdemejer. Det på trods blev han fundet livløs i sin seng morgen efter, hvorefter han blev fløjet med helikopter til Skejby Hospital.

Han blev erklæret død 19.28 samme aften.

Som en sidste trist krølle på halen, fik Marlene Nielsen først besked om, at hendes søn var blevet fejlmedicineret, da hun selv ringede til behandlingscenteret - 22 timer efter han ved en fejl havde fået udleveret en anden beboers medicin.

Anklagemyndigheden afviser at kommentere sagen, da der pågår en verserende straffesag, skriver de.

'Dybt ulykkelig'

Jan Wahl Meincke, der ejer Tjele Søgården sammen med en række andre behandlingscentre, fortæller til Ekstra Bladet, at han er fuldstændig 'uvidende' om Statsadvokatens afgørelse.

- Vi er forfærdelig ulykkelige over den her sag, siger han.

Ekstra Bladet har også forhørt, hvorvidt man kan have en læge ansat, der har udtalt ovenstående, og hvis beslutninger fortsat bliver efterforsket.

- Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er rigtigt, at han har sagt det. Jeg ved ikke, om det vil få konsekvenser. Det må jeg vende med nogle andre.

- Jeg er lige blevet gjort bekendt med Statsadvokaten afgørelse af dig, så jeg har ikke vidst en pind om det. Derfor kommer afgørelsen meget bag på mig, siger Jan Meincke.