Begravelsesindbrud: Kvinde stjal for 700.000 kroner

En 38-årig kvinde er mandag idømt en fængselsstraf for at begå 14 indbrud, mens beboerne var til begravelse

Det startede som en narkogæld, der skulle betales. Og så udviklede det sig til minutiøst planlagte indbrud på adresser knyttet til dødsannoncer.

En 38-årig kvinde fra Hobro er mandag blevet idømt en fængselsstraf på et år for at have begået 14 indbrud, mens beboerne var til begravelse, og for at stjæle smykker, ure og andre værdier, der tilsammen er mere end 700.000 kroner værd.

Det skriver Avisen Danmark.

Narkogæld

I retten erkendte kvinden ifølge mediet, at hun havde overtrådt loven. Hun var dog ikke enig i den høje værdisættelse på tyvekosterne.

I et af indbruddene skulle hun ifølge anklageskriftet være stukket af med ure, smykker og bestik til en værdi på omkring 185.000 kroner.

Ifølge kvinden selv handlede indbruddene om at betale en narkogæld tilbage gennem indbruddene.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle søge på dødsannoncer - og finde huse, der lå ugeneret, så det var nemt at komme til. Jeg gav adresserne videre, og de (bagmændene, red.) bestemte så, om de selv ville gøre det, eller om jeg skulle gøre det, sagde kvinden i retten mandag ifølge Avisen Danmark.

Den samlede dom lød på et års fængsel, hvoraf et halvt år blev gjort betinget.