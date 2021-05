Behandlede Navalnyj: Nu er han forsvundet

Den sibiriske læge Alexander Murakhovskij, der i august sidste år var med til at behandle oppositionslederen Aleksej Navalnyj, efter han var blevet forgiftet af det, der menes at være nervegiften novichok, er forsvundet.

Det oplyser russisk politi ifølge Reuters.

Murakhovskij skulle have forladt en jagthytte i den sibiriske region Omsk på en ATV fredag, men han er ikke kommet tilbage.

Redningsfolk har siden ledt efter lægen med hjælp fra blandt andet droner, helikoptere og frivillige. Foreløbig uden held.

Murakhovskij stod i spidsen for behandlingen af Navalnyj på hospitalet i Omsk, efter Navalnyj og hans stab havde måttet sikkerhedslande i byen, da han blev dårlig om bord på flyet på vej til Moskva.

Afviste forgiftning - og blev forfremmet

Lægen Murakhovskij vakte opsigt verden rundt, da han under behandlingen af Navalnyj afviste, at han var blevet forgiftet, men han mente i stedet, at der var tale om en stofskifte-sygdom, som førte til et hurtigt fald i Navalnyjs blodsukker.

Murakhovskij blev senere på året udpeget til regional sundhedsminister. En stilling han stadig besad, da han forsvandt.

Navalnyj selv blev i forbindelse med den formodede forgiftning fløjet til Berlin, hvor han modtog behandling, og hvor lægerne konkluderede, at han var blevet forgiftet med novichok.

Rusland har hele tiden afvist, at der var tale om novichok. Navalnyj tog i år tilbage til Rusland, hvor han siden er blevet anholdt og fængslet. Hans fængsling førte tidligere på året til store demonstrationer mod præsident Putin.

Den seneste tid har Navalnyj gennemgået en længerevarende sultestrejke i protest mod det, han kalder en politisk fængsling. Han har dog siden besluttet at stoppe sultestrejken og viste sig i forrige uge frem for første gang siden han indledte strejken.