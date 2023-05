'Bekendt' snyder kvinde for 14.500 kr.

En 65-årig kvinde fra Roslev blev franarret flere tusinde kroner, efter en af hendes 'bekendte' havde kontaktet hende på Facebook.

Kvinden troede, at hun var blevet kontaktet af sin ven Jonas, men i virkeligheden sad en svindler i den anden ende, skriver TV Midtvest.

Jonas fortalte, at han havde modtaget en pakke fra Apple med 250.000 kroner i kontanter. Og sådan en kunne kvinden også få.

- Det eneste, hun skulle gøre, var at købe tilstrækkeligt mange gavekort fra Apple. Jonas sendte endda et billede af sin vinderpakke, fortæller Niels Bach, politiassistent ved lokalpolitiet i Skive, til tv-stationen.

Bil forulykket

Kvinden forsøgte at ringe til Jonas, men han tog den aldrig. I stedet fik hun en besked fra ham, hvor han fortalte, at en operation i øret gjorde det umuligt at tale sammen.

På trods af at kvinden var mistænksom over for den lette vej til mange, mange penge, gav hun sig i kast med at købe ni gavekort a 1000 kroner og et på 500 kroner fra en Apple-butik.

Hun tog billeder af gavekortene, som hun troede blev sendt til en agent fra Apple, som ville videresende hendes pakke med kontanter direkte til hendes hjem.

Da kvinden ikke havde modtaget noget, kontaktede hun agenten, som fortalte, at bilen med pakken var kommet ud for en ulykke. Men hun kunne overføre 5000 kroner, hvis hun stadig var interesseret i pakken.

Det gjorde hun, men modtog aldrig noget.

Kvinden fik den første besked fra Jonas 20. april. Sagen blev meldt til politiet 8. maj, som vurderer, at det bliver en svær sag at opklare.