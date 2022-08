Bekræfter: 33-årig sigtet for terrorforsøg

Som Ekstra Bladet lørdag kunne fortælle, er en 33-årig mand sigtet for terrorforsøg i Frederiksgade-sagen i Aarhus.

Det er officielt bekræftet, efter at Retten i Aarhus har besluttet af ophæve de dobbeltlukkede døre i sagen.

Den sigtede mand bragede kort før midnat 18. juli sin Mercedes ned gennem gågaden i Aarhus, hvor flere feststemte grupper gik.

En dommer har til formiddag besluttet at manden, der siden grundlovsforhøret 19. juli har siddet varetægtsfængslet, fortsat skal være fængslet. Han er i øjeblikket varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk hospitalsafdeling.

Var formentlig alene

I forbindelse med at de dobbeltlukkede døre nu er ophævet, har Østjyllands Politi, der efterforsker sagen, tirsdag formiddag udsendt en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at politikredsen samarbejder med Politiets Efterretningstjeneste i sagen, hvor manden er sigtet efter paragraf 114, der i daglig tale kaldes terrorparagraffen.

- Da sagen fortsat kører for lukkede døre i retten, er det fortsat yderst begrænset, hvad vi kan og vil fortælle af detaljer om vores efterforskning og den anholdte. Vores formodning er, at han handlede på egen hånd, men det er selvfølgelig en af de ting, vi skal afdække yderligere i vores videre efterforskning, lyder det fra chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i pressemeddelelsen.

Chefpolitiinspektøren siger i pressemeddelelsen, at det endnu er for tidligt at konkludere, at der faktisk kan rejses tiltale for terrorforsøg. I øjeblikket er manden blot sigtet for det.

- På baggrund af den konkrete kørsel og forskellige andre omstændigheder efterforsker vi fortsat sagen som en terrorsag, og vi har iværksat en lang række efterforskningsskridt for at klarlægge omstændighederne og finde ud af, hvad motivet bag den 33-åriges handlinger var, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Satte betonklodser op

Få dage efter den voldsomme episode stod der betonklodser i Frederiksgade, der umiskendeligt ligner dem, man har brugt rundtomkring i Europa efter terror med køretøjer.

Det skete efter samtale mellem politiet og kommunen, lød det fra politiet, der kaldte klodserne for 'hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Nu viser det sig, at det altså i første omgang blev drøftet i dialog mellem politiet og PET, inden man kontaktede kommunen.

Der er tale om en midlertidig løsning med klodserne, hedder det i pressemeddelelsen. I stedet vil politiet sammen med kommunen finde en 'mere permanent ordning' senere.

Foto: Mads Andreas Frost

Kendt kriminel

Ekstra Bladet kunne søndag afsløre, at den 33-årige, der for nylig har skiftet navn, er identisk med en tidligere bandeboss fra Sjælland, der er kendt i kriminelle kredse i hele landet.

Bandeveteranen har en stribe domme bag sig for alvorlig kriminalitet og er samtidig også flere gange selv blevet hårdt såret under alvorlige drabsforsøg.

Den 33-årige, der nu er sigtet for terror, blev for en del år tilbage erklæret sindssyg i forbindelse med en sag om forsøg på likvidering og fik derfor en anbringelsesdom på ubestemt tid.

Det er uklart, hvornår han blev erklæret rask nok til at komme på fri fod, men kilder fortæller, at han i den seneste tid var blevet tiltagende uligevægtig og religiøs.

Læs mere om den sigtedes kriminelle fortid her.