Bekræftet: Japans tidligere premierminister dræbt af skud

Japans tidligere premierminister Shinzo Abe er død, 67 år gammel.

Det bekræfter hospitalet i Nara, hvor han blev behandlet, efter han blev skudt omkring klokken 04.30 dansk tid.

Skuddene faldt, mens han var ved at holde en tale på åben gade i den japanske by Nara i forbindelse med en valgkamp. Han skulle ifølge det japanske medie NHK være blevet skudt i brystet og i nakken.

Efter angrebet blev han hastet med helikopter til hospitalet, hvor han klokken 10.03 blev erklæret død.

Han havde fået dybe skudsår, som han blødte kraftigt fra. Både Shinzo Abes lillebror, Nobuo Kishi - som også er Japans forsvarsminister - og hospitalet har fortalt, at Shinzo Abe modtog blodtransfusion, men hans liv stod altså ikke til at redde.

41-årig anholdt

Politiet har anholdt en 41-årig lokal mand. Ifølge NHK har den formodede gerningsmand tilstået angrebet og sagt, at han var utilfreds med den tidligere premierminister og ønskede at dræbe ham.

Her bliver den formodede gerningsmand pågrebet efter skyderiet. Foto: Yomiuri Shimbun/Ritzau Scanpix

Shinzo Abe var premierminister i Japan i et år i 2006 og igen fra 2012 til 2020. Han var Japans længst siddende premierminister.

Han blev især kendt for sin økonomiske politik, der blev døbt Abenomics. Den var et forsøg på at løsne Japans rigide finanspolitik via flere offentlige investeringer, strukturelle reformer og højere forbrugsskatter.