Bekymret politi: Helt unge i slagsmål med kniv

Konflikt forud for møde mellem to grupper helt unge, som i weekenden tørnede sammen ved Fisketorvet i København

Bevæbnet med kniv og de bare nævner stødte to grupper med helt unge mennesker lørdag aften sammen foran indkøbscenteret Fisketorvet i København.

Politiet fik anmeldelsen om slagsmålet klokken 19.40. To personer blev ramt af overfladiske snitsår og en enkelt fik skader fra vold i ansigtet.

Der er tale om unge mellem 14 og 15 år, oplyser vicepolitiinspektør Jesper Beuschel til Ekstra Bladet.

- Episoden udspiller sig ved Fisketorvet, og så løber man på et tidspunkt over mod Islandsbrygge, hvor vi møder de involverede flere steder der, siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren peger den foreløbige efterforskning på, at de unge kendte hinanden i forvejen, og at der nogle dage forud for sammenstødet havde udspillet sig en uenighed mellem personer fra hver gruppe.

- Om man så tilfældigt er rendt på hinanden ved Fisketorvet, eller om man har aftalt et møde, det kan vi ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, siger Jesper Beuschel.

Alt, alt for farligt

Fordi de involverede er under 15 år er sagen overdraget til de sociale myndigheder, men sagens brutalitet har givet anledning til bekymring hos politiet.

- Det er alvorligt, når så unge mennesker kommer i slagsmål, hvor der bruges en kniv. I den konkrete sag er der er tale om overfladiske skader, men det er et rent tilfælde. Det kunne lige så godt have været kritisk, for når man tager en kniv frem og stikker, så ved man ikke, hvad der sker.

- Det er heldigvis ikke hverdag, men det er alt, alt for farligt og brutalt det her, og en udvikling vi simpelthen ikke kan godtage, siger Jesper Beuschel.

Ved episoden traf politiet både unge drenge og piger. I den forbindelse blev fire unge kortvarigt tilbageholdt.

Ifølge vicepolitiinspektøren har de involverede kun delvist villet samarbejde med politiet.

- Det er klart, at vi selvfølgelig ønsker, at når man er forurettet eller vidne i en sag, så giver man politiet de oplysninger, man er i besiddelse af, og så er det politiets opgave at afdække og pålægge et evt. strafansvar, siger Jesper Beuschel.