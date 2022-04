Belastet af Mia-drab: Hans verden bliver aldrig den samme

- Han kan ikke bare vende tilbage til sit gamle liv, siger forsvarer, som overvejer at supplere krav om kompensation for uberettiget varetægtsfængsling af nordjyde med krav om tort-erstatning

Den 36-årige tømrer, som politiet nu har renset for enhver mistanke i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn, vil ikke alene kræve erstatning for uberettiget anholdelse og et døgns frihedsberøvelse.

Nordjydens forsvarsadvokat, Jakob Dalsgaard-Hansen, oplyser til Ekstra Bladet, at han også på sin klients vegne overvejer at søge om en tort-erstatning af ukendt størrelse.

- Hans verden bliver aldrig den samme. Politiet har jo helt uden grund endevendt hans liv fuldstændig og kørt en sag mod ham i offentligheden. Måske burde man lige have taget hensyn til gabestok-effekten set i lyset af, at to dommeren løslod ham allerede efter grundlovsforhøret, fordi de mente, at mistankegrundlaget var for tyndt, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Den løsladte tømrer kan allerede nu se frem til en takstmæssig erstatning for det døgn, han var varetægtsfængslet efter sin anholdelse fire døgn efter den 22-årige sygeplejerskestuderendes anholdelse i forlængelse af en bytur natten til 6. februar i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Den dræbte sygeplejerskestuderende Mia Skadhauge Stevn. Politifoto

Forsvarer: Op ad bakke

Jakob Dalsgaard-Hansen vurderer, at niveauet her vil ligge omkring 15.000 kroner. Ved uberettigede anholdelser i sager om drab sker der automatisk en fordobling af den sædvanlige udbetaling.

- Men systemet åbner også for, at vi kan søge om torterstatning. Beløbet har jeg ikke lagt mig fast på, men der må været noget at komme efter i en sag som den her, hvor han er blevet svinet til og formentlig er ramt af en alvorlig stress-belastning, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Forsvareren fremhæver, at presset har været så stort, at hans klient har været ude af stand til at arbejde.

- Det er svært at se for sig, han vil kunne fungere som tømrer i lokalområdet igen, siger Jakob Dalsgaard-Hansen og påpeger, at manden har boet på den samme egn hele sit liv.

- Lugten i bageriet vil hænge fast meget længe. Det bliver virkelig op ad bakke, og jeg tvivler på, at nogen vil lukke ham ind i deres hjem som tømrer igen, vurderer Jakob Dalsgaard-Hansen.

Tømreren skal sunde sig

Forsvareren er ikke overrasket over, at politiet nødvendigvis måtte ende med at droppe sigtelsen mod manden og rense ham for mistanke i drabssagen.

- Politiet skal selvfølgelig have tid til at undersøge sådan en sag til bunds. Sådan må det være. Men det undrer mig, at der skulle gå så lang tid, siger Jakob Dalsgaard-Hansen.

Selv har tømreren ikke lyst til at forklare sig efter den nye udvikling i den opsigtsvækkende drabssag, der har kastet ham ud i hans livs krise.

- Nu skal han have tid til at sunde sig, siger Jakob Dalgaard-Hansen.

Overfor Ekstra Bladet har tømreren tidligere forklaret, at han har været ved at 'knække sammen' over sagen og dele af offentlighedens reaktion på den.

Den sygemeldte tømrer følte sig dømt på forhånd af 'folkedomstolen'. Oven i hatten kommer så, at han på de sociale medier har været udsat for trusler på livet, som er anmeldt til Nordjyllands Politi.

Modstanden mod tømreren har været så voldsom, at politiet en overgang var nødt til at yde ham særlig beskyttelse af hensyn til hans sikkerhed.