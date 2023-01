Beluret på badeværelset: 'Hvad fanden bilder du dig ind?'

'Hvad fanden er det?'

Omkring midnat tirsdag var Marie-Louise Jensen ved at gøre sig klar til at tælle får, da hun ud af øjenkrogen spottede noget mystisk uden for sit badeværelsesvindue. Noget, som ikke skulle være der.

Bag ruden var det buldermørkt, for gadelamperne slukker klokken 23 i den lille sydøstfynske landsby Hesselager, hvor Marie-Louise Jensen bor. Der gik et øjeblik, før det gik op for hende, hvad det var, som var presset mod hendes rude.

- Idet jeg kiggede derhen, kunne jeg se, at bagsiden af en telefon var trykket op mod min rude, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Da det gik op for hende, hvad der foregik, blev hun opildnet af vrede.

- Jeg sprang to skridt hen til vinduet, flåede det op og sagde: 'Hvad fanden bilder ud dig ind?' Jeg råbte virkelig, fortæller hun.

Godt gal i skralden

Bag ruden stod en mand med sin telefon i hånden. Helt forfjamsket påstod han, at han blot var ude for at lufte sin hund denne sene januaraften.

Men der er ikke noget fortov foran Marie-Louise Jensens hus - derimod er der en lille hæk, som man skal passere for at komme op til ruden.

- Jeg var godt gal i skralden. Jeg blev virkelig, virkelig vred i løbet af et splitsekund, husker hun.

Optændt af arrigskab bad hun manden om at aflevere telefonen til hende, så hun kunne undersøge, hvorfor den kort forinden var klistret mod hendes rude.

- Han stod og rodede rundt i sine apps, trykkede helt vildt og scrollede frem og tilbage. Jeg sagde: 'Kom så med den! Jeg vil se den!' fortæller hun.

Tog foto af mand

Efter hun endelig fik telefonen af manden, var der ingen spor i telefonens fotoalbum. Men det standsede ikke Marie-Louise Jensen, som med mandens telefon tog et billede af ham og sendte til sig selv via Messenger.

- Han prøvede alt muligt og sagde: 'Jamen, jeg luftede jo bare min hund'. Og så sagde jeg: 'Du skal fandme ikke lufte din hund på min grund!' Klokken var 12 om aftenen, fortæller hun.

Da Marie-Louise Jensen havde sendt billedet, gav hun telefonen tilbage til manden, som forsvandt i mørket, mens hun rystende ringede til sin kæreste og forklarede, hvad der var sket.

Belurer sigtet

Kæresten opfordrede hende til at ringe til politiet, og det gjorde hun. Kort efter ankom en patrulje.

- I mellemtiden havde han slettet sit eget billede i Messenger-beskeden. Men man kan se, at der er en, som har forsøgt at sende noget, og at det er fortrudt, fortæller Marie Louise Jensen.

Det tog derfor ikke lang tid at finde frem til belureren. Ifølge Fyens Amts Avis erkendte han senere over for politiet, at han havde befundet sig foran vinduet. Han er ifølge avisen blevet sigtet for forsøg på blufærdighedskrænkelse ved beluring.

Efter episoden stod tankerne i kø hos Marie-Louise Jensen: Hvor tit har han gjort det? Har han gjort det ved andre i området?

- Jeg bliver lidt vred over, at man flytter til et lille lokalsamfund og tænker, at her kan man være sikker, og man kan sende ungerne sikkert afsted, og så er der sådan en klaphat i samme område. Det er ikke i orden, siger hun.