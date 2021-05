Benspænd i mordsag: Danskers navneskift forvirrede finsk politi

Da den danske seriekriminelle i 2015 pr. sms betroede sin ekskone, at han havde myrdet en 20-årig tysker i 1987 på en passagerfærge, vakte det dansk politis interesse.

Nordsjællands Politi kontaktede de finske kolleger for at præsentere dem for oplysningerne.

Det fremgår af finsk politis efterforskningsmateriale af et snart 34 år gammelt mordmysterium. Ekstra Bladet har fået indsigt i det omfattende materiale, som danner grundlag for, at den i dag 52-årige dansker står tiltalt for mord og mordforsøg.

Han nægter sig skyldig og fastholder, at han fandt det lemlæstede tyske par.

Den dengang 18-årige danske spejder fortalte efter blodbadet på Viking Sally malende om, at han havde fundet det lemlæstede tyske par. Privatfoto

Klaus Schelkles liv stod ikke til at redde, efter at hans hoved var blevet overdænget med slag fra en slaggehammer. Hans 22-årige kæreste, som var med ham på interrail og lå ved siden af ham i en sovepose, overlevede mirakuløst slagene med den spidse genstand.

I sms'erne, som den nu tiltalte dansker mange år senere skulle skrive til sin ekskone, indgik også et gammelt udklip af en avisartikel om det uopklarede mord og mordforsøg.

De finske efterforskere modtog oplysningerne med åbne arme og tjekkede passagerlisten for det navn, dansk politi havde sendt dem. Umiddelbart havde danskeren dog ikke været ombord.

Efter nogen research viste det sig dog, at han havde skiftet navn siden det bestialske mord, som han altså pure nægter sig skyldig i.

Hans ekskone var tilsagt som vidne i retssagen, som ifølge planen løber til på fredag, men har nægtet at afgive forklaring.