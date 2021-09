Beredskab advarer: Pas på buskene

'Pas på med de grønne buske. De kan godt være genstridige'.

Det lyder som en joke, men den er god nok.

Beredskab Øst har onsdag sendt en advarsel ud til borgere om at passe på grønne buske.

Det sker, efter at beredskabet har oplevet flere episoder med (fulde) folk, der har siddet fast i buske og været nødt til at tilkalde beredskabet for at få hjælp til at komme fri.

Senest skete det søndag morgen, da Beredskab Øst blev sendt ud til at en brombærbusk, hvor en person sad fast. Heldigvis var det lykkedes vedkommende at komme fri, da beredskabet ankom til stedet.

Men det er langt fra den eneste episode, skriver beredskabet.

'Det er ikke første gang, at vi henover sommeren hjælper personer med at komme fri af uheldige naturoplevelser', lyder det i et opslag på Facebook.

Ambulancemandskab fra station Lyngby har blandt andet være ude for at hjælpe en ældre person, der var væltet bagover og ind i et buskads, da han forsøgte at hvile sig op ad et hegn.

Et par uger forinden måtte mandskabet fra Gentofte hjælpe en beruset mand ud af et tornekrat. Så nu advarer det samlede beredskab altså om de 'farlige' buske.

Du kan se opslaget herunder.