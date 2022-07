Beredskab fik meldinger om 200 sårede under skyderi i Field's

Da et masseskyderi udspillede sig i storcentret Field's tidligere på måneden, fik Hovedstadens Beredskab i første omgang besked om, at op mod 200 personer var blevet såret.

Det viser en udrykningsrapport, som TV 2 har fået aktindsigt i.

- Det er selvfølgelig en melding, som vi er nødt til at reagere kraftigt på, siger operationschefen i Hovedstadens Beredskab Tim Ole Simonsen til mediet.

- 200 tilskadekomne er ud fra danske forhold et meget stort antal. Det betyder, at vi sender store redningskræfter til stedet og også tilkalder assistance fra den statslige beredskabsstyrelse og naboberedskaber.

Det var dog en melding, som beredskabet modtog på baggrund af rygter, fremgår det af rapporten.

Meldingen betød dog, at man så sig nødsaget til at tilkalde assistance fra nabokommunerne. I alt blev der sendt 31 ambulancer afsted for at imødekomme meldingerne om sårede.

Derudover ankom flere akutlægebiler og sygetransportere til storcentret.

Forrest i Field's: Sådan arbejder beredskabets elitekorps