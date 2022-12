Beredskab opruster til nytår

Hovedstadens Beredskab er klar til nytårsaften om få dage. Her kommer de med gode råd til aftenen, som kan være med til at gøre deres aften nemmere

- Nytårsdøgnet er normalt vores travleste tid på året. Selv om vores oplevelse er, at fejringen foregår mere afdæmpet end før i tiden, opstår der mange hændelser, der kræver vores indsats.

Sådan lyder det fra operationschef Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab forud for danskernes fejring af, at vi går ind i 2023.

I hovedstadsområdet forventer man faktisk et roligt nytår, men beredskabet forbereder sig alligevel på, hvad der kan ske, når mange mennesker skal tilbringe en aften omgivet af både alkohol og krudt.

Det skriver Hovedstadens Beredskab i en pressemeddelse.

- Alt for mange skader sker, fordi man ikke anvender fyrværkeriet korrekt. Derudover er det en god ide at undlade af være affyringsmester, hvis man er beruset, lyder et af budskaberne.

Både på operationscenteret, på stationerne og i den operative ledelse er der indsat ekstra mandskab og køretøjer nytårsaften.

- Vi opjusterer vores beredskab, dels fordi vi forventer at få travlt, og dels fordi vores muligheder for at indkalde ekstra mandskab ved større hændelser den nat er begrænset, da vores medarbejdere jo som alle andre fejrer nytår, siger Tim Ole Simonsen.

- Min erfaring er at vejret spiller en afgørende rolle for om vi får travlt. Er det klart og tørt, vil mange gerne ud og skyde det indkøbte fyrværkeri af.

Lad være med det

Omkring nytår slukker beredskabet en del mindre brande.

- Det er ærgerligt, at nogen forbinder fejring af nytår med antændelse af containere med videre.

- Vi ser også, at nogen, måske i et misforstået forsøg på at rydde op, samler afskudte fyrværkeribatterier i bål på gaden – det må man gerne lade være med.

- Vi håber selvfølgelig, at alle kommer godt og sikkert ind det nye år. Opstår der behov for akut hjælp, skal man som altid kontakte alarmcentralen 112, så sørger vi for, at den korrekte hjælp kommer frem, siger Tim Ole Simonsen.