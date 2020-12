Beredskab sikrer villavej efter gasudslip

Hovedstadens Beredskab er lige nu ved at sikre en villavej i Glostrup, efter en gasledning er blevet gravet over

Der siver gas ud på Peders Kilde i Glostrup efter en gasledning lørdag er blevet gravet over.

Det bekræfter Hovedstaden Beredskab over for Ekstra Bladet.

- Det er en stikledning ind til et hus, og når den bliver gravet over, så siver der gas ud, og så sender vi altid brandfolk ud for at sikre stedet, så det ikke bliver antændt, fortæller operationschef Michael Jonsen.

- Vi trækker en brandslange hen, så vi er klar til at sprøjte vand ud, hvis det skulle blive antændt. Man kan eventuelt også holde gasskyen nede med vand. Det vurderer vi på stedet, siger han videre.

Hovedstaden Beredskab venter i øjeblikket på, at forsyningsselskabet kommer frem til stedet.

De kan endnu ikke oplyse, om beboere fra villavejen skal evakueres.