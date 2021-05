Berygtet blotter fældet

En formodet serieblotter fra Bjerringbro er fredag formiddag blevet anholdt på sin bopal og senere løsladt af politiet, sigtet for blufærdighedskrænkelse.

Det oplyser politikommissær Peter Justesen til Viborg Folkeblad.

- Vi har anholdt og sigtet en mand på baggrund af de to kvinders samstemmende signalementer, siger politikommissæren til mediet.

Løsladt igen

Der er tale om en 28-årige mand, som onsdag blottede sine kønsdele for to kvinder ved skovområdet tæt på Skovkrattet.

For godt tre uger siden blev han desuden anholdt og sigtet for seks blotterier over for seks forskellige kvinder. Hændelserne fandt sted i begyndelsen af maj.

Den 28-årige er altså sigtet for i alt otte forhold af blufærdighedskrænkelse.

Manden blev løsladt samme dag, som han blev anholdt, oplyser politikommissær Peter Justesen til folkebladet.

Det skete efter en alvorlig samtale med politiet.

- Han fik en kraftig formaning om at stoppe med sine gerninger, lyder det.

Den 28-årige mand har erkendt de første seks forhold af blufærdighedskrænkelse, som skete i begyndelsen af maj. Det vides ikke, hvordan han forholder sig til den nye sigtelse.