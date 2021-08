Ekstra Bladet har mødt en af Sveriges mest berygtede bander, der nu er i Danmark og i fælles front med Loyal To Familia

Loyal to Familia

Likvideringerne af to unge mænd en sommeraften i 2019 gav et uhyggeligt indblik i den såkaldte Dødspatruljes brutalitet, da fem af bandens medlemmer forvandlede Sennepshaven i Herlev til et blodigt gerningssted.