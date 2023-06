Berygtet rockerklub lukker i Norge

Torsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at Satudarah lukker i Danmark - Nu viser flere medlemmer sig i Comanches MC-veste

Det er kun få uger siden, at byretten i Oslo afviste en anmodning fra statsadvokaten om at lukke rockerklubben Satudarah i Norge.

Dermed kunne klubben fortsætte sine aktiviteter i landet, men nu lukker klubben officielt den norske afdeling efter tre år.

Det bekræfter Satudarahs norske præsident over for Dagbladet.

Rockerklubbens norske forsvarsdvokat, John Christian Elden, udtaler til mediet, at Satudarah allerede overvejede at lukke klubben forud for retssagen i maj, men de ville ikke acceptere myndighedernes stempling af klubben som en kriminel organisation.

Han siger samtidig, at de nu tidligere medlemmer fortsat vil 'beholde deres venskab og broderskab'.

I Danmark er Satudarah MC trukket i nye veste under navnet Comanches MC. Foto: Kenneth Meyer

Efter Satudarah-lukning: Her er de nye veste

Lukkede i Danmark

Den norske afdelingens sidste kapital skrives kun en måned efter, at Ekstra Bladet 11. maj kunne afsløre, at den danske afdeling lukkede.

ifølge Ekstra Bladets oplysninger skyldes lukningen i Danmark interne uenigheder i rockerklubben, og størstedelen af medlemmerne bliver en del af en ny gruppering ved navn Comanches MC.

'Det er med stor sorg i vores hjerter, at vi må meddele, at SMC Danmark (Satudarah MC Danmark, red.) er fortid. Vi har igennem alle disse år lagt alle vores kræfter, sved og tårer i SMC, men efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle ta', har vi følt os nødsaget til at træffe det sværeste valg nogensinde og har nu forladt Satudarah MC efter ti lange år,' skrev en talsmand fra Satudarah i en udtalelse til Ekstra Bladet.

