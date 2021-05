Berygtet seriemorder død: Blev 79 år

Den berygtede franske seriemoder Michel Fourniret er død.

Det skriver BBC.

Fourniret blev 79 år og døde på et hospital i Paris, mens han endnu var i gang med afsone en dobbelt livtidsdom for flere drab og kidnapninger.

Du kan læse meget mere om Michel Fourniret modbydelige gerninger her.

Han gik også under navnet 'Uhyret fra Ardennerne' med henvisning til det område i Frankrig, hvor han skabte skræk og rædsel.

I 2008 blev han idømt fængsel på livstid efter at være blevet kendt skyldig i drabene på syv piger og yngre kvinder. Ti år efter fik han endnu en livstidsdom for endnu et drab.

Også Fournirets kone blev idømt livstid som medgerningsperson til de utallige kriminelle handlinger, som parret stod bag.

Ifølge franske medier led Fourniret sin sidste tid af flere hjertesygdomme og alzheimers.