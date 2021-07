Berygtet seriemorder er død

Rodney Alcala blev kendt under tilnavnet 'The Dating Game Killer'. Nu er han død i fængslet

Den amerikanske seriemorder Rodney Alcala, som i 1970'erne dræbte mindst syv unge kvinder, er afgået ved døden i fængslet. Det skriver blandt andre CNN.

Dermed døde Alcala af naturlige årsager, før hans dødsdom blev eksekveret.

Den 77-årige seriemorder fik tilnavnet 'The Dating Game Killer', fordi han blev landskendt, da han deltog i et datingprogram på tv i 1978.

Berygtet seriemorder dømt for flere drab

Voldtog og kvalte sine ofre

Blandt hans ofre var 18-årige Jill Barcomb, som blev voldtaget og kvalt i november 1977. Herefter blev hendes lig dumpet ved Hollywoods Hills.

En måneds tid senere blev 27-årige Georgia Wixted voldtaget og kvalt i sit hjem i Malibu, og de efterfølgende to år blev to andre kvinder dræbt på samme måde - 32-årige Charlotte Lamb og 21-årige Jill Parenteau - mens 12-årige Robin Samsoe blev bortført og dræbt i 1979.

Han blev dømt for de fem drab i 2010, men erklærede sig tre år senere skyldig i yderligere to drab, som var begået i New York. Og i 2016 blev hans DNA forbundet til drabet på en 28-årig gravid kvinde i 1997, men på det tidspunkt var Alcala for syg til at komme for retten.

Rodney Alcala ses her i tv-programmet 'The Dating Game'. Ingen af hans ofre havde dog en forbindelse til programmet. Politifoto

Frygtede danske ofre

Myndighederne i USA tror, at den berygtede seriemorder har mange flere liv på samvittigheden - blandt andet på grund af en række fotos, politiet fandt i Alcalas lagerrum i Seattle.

På det ene foto var to danske piger fotograferet ved Hovedbanegården i København, og politiet frygtede, at de danske piger kunne være blandt Alcalas ofre.

Dansk politi blev involveret i sagen, og kvinderne viste sig heldigvis at leve i bedste velgående.

Ingen danske ofre for seriemorder

Udgav sig for at være fotograf

For at komme i kontakt med sine potentielle ofre udgav Rodney Alcala sig for at være fotograf og lokkede unge kvinder og børn til at posere foran kameraet.

I datingprogrammet blev han da også præsenteret som en succesfuld fotograf, som var glad for faldskærmsudspring og motorcykler.

Hvad de ikke nævnte i programmet var, at han allerede på det tidspunkt havde en uhyggelig plet på straffeattesten. I 1968 blev han nemlig idømt 34 måneders fængsel for en voldtægt af en otteårig pige.