Beskyldt for blasfemi: Blev dræbt af medstuderende

En kvindelig studerende blev tævet ihjel og sat ild til af medstuderende på et universitet i Nigeria, efter hun blev beskyldt for at have ytret sig blasfemisk på beskedtjenesten WhatsApp

En video delt på sociale medier har vakt forargelse og chok blandt nigerianere.

Lørdag fandt en voldsom episode sted på Shehu Shagari College of Education, et universitet i Nigeria, da studerende tævede og brændte en kvindelig studerende ihjel.

Kvinden var forinden blevet beskyldt for at have sendt beskeder i en gruppechat for skolens elever på beskedtjenesten WhatsApp, der virkede blasfemiske over for profeten Mohammed.

Det skriver flere internationale medier, herunder The Guardian.

Slået med sten og kæppe

Beskederne vakte stor forargelse blandt kvindens medstuderende, der forsøgte at få fat i hende. Ifølge Associated Press forsøgte skolens sikkerhedspersonale at beskytte kvinden ved at gemme hende i et sikkerhedsrum. Men her blev de overmandet af vrede elever, der med tvang fik hende med udenfor.

Ifølge vidner slog menneskemængden den kvindelige studerende med sten og kæppe. En video af episoden er blevet delt på sociale medier. Her ses mænd lægge dæk oven på kvinden og sætte ild til dem, efter hun var blevet udsat for den brutale vold.

Skolen er efter den voldsomme hændelse blevet lukket på ubestemt tid.

En talsmand hos politiet har over for mediet fortalt, at to studerende er blevet anholdt i forbindelse med drabet, og at efterforskningen fortsat er i gang.