Beslaglægger BMW: Forsøgte at stikke af efter vanvidskørsel

To mænd forsøgte at stikke af fra politiet til fods efter vanvidskørsel i Sønderjylland

En patrulje måtte i nat sætte efter en tysk indregisteret BMW, der kørte for stærkt på en landevej mellem Gram og Vojens.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet målte bilens hastighed til at være 110 km/t. på landevejen, hvor man højst må køre 80 km/t.

Hastigheden var dog ikke førerens eneste problem, for under jagten valgte føreren at køre venstre om i rundkørslen.

Bilen fortsatte til Aabenraa, hvor de to personer i bilen, en 26-årig mand fra Aabenraa og en 31-årig mand fra Berlin, herefter forsøgte at stikke af til fods, men de blev indhentet af politiet og anholdt.

Føreren af bilen blev testet positiv for påvirkning af cannabis, og politiet fandt også efterfølgende hash i BMW'en.

Syd- og Sønderjyllands Politi konfiskerede bilen på baggrund af vanvidskørslen. Ejeren ønskede ikke beslaglæggelsen forelagt retten.