Bestilte 25 peniskager: Fængslet

En 45-årig mand er blevet idømt 14 dages fængsel efter at have blufærdighedskrænket en ekspedient i forbindelse med en bestilling på 25 penisformede kager

En krænkende peniskage-bestiller skal en tur i fængsel.

I februar blev en kvindelig ekspedient i et bageri i Hørsholm nemlig blufærdighedskrænket, da en 45-årig mand ringede ind for at bestille 25 penisformede kager.

Manden er tidligere dømt for blufærdighedskrænkelse, og han skal derfor nu afsone fængselsstraffen på 14 dage.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Penis i munden

Ifølge mediet var det ikke bestillingen af de 25 sukkerbelagte peniskager, der i sig selv udløste straffen.

Derimod var det mandens blufærdighedskrænkende kommentarer til den kvindelige ekspedient, der gjorde udslaget.

Han blev nemlig dømt for blandt andet at spørge ekspedienten, om hun havde haft en penis i munden før, da han tilsyneladende på denne vis forsøgte at afgøre, hvor brede de 25 centimeter lange kager skulle være.

Manden hævdede selv i retten, at der under samtalen med ekspedienten ikke blev talt om emner af seksuel karakter, og at han i virkeligheden havde ringet for at bestille en Mickey Mouse-kage.

Dén købte retten dog ikke, og derfor skal den 45-årige altså en tur i brummen, skriver Sjællandske Nyheder.