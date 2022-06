Betjent dømt for at give voldsoffer tilbud om sex

En 60-årig politiassistent er tirsdag ved Retten i Sønderborg idømt 14 dages betinget fængsel i en sag om misbrug af sin stilling og blufærdighedskrænkelse.

Politiassistenten dukkede ved 9-tiden den 9. december sidste år op på en kvindes bopæl, da hun havde bedt om hjælp, fordi hendes ekskæreste havde slået og spyttet på hende.

Her førte politibetjenten kvinden ud i hendes gang, tog hendes hænder og førte dem rundt om livet på ham, lød det i anklageskriftet.

Han gav hende herefter et knus og sagde noget i retning af:

- Men jeg kan jo også godt få følelser for dig.

Desuden var betjenten anklaget for at kalde kvinden 'skat', at have tilbudt hende sex og at have fortalt hende om sine egne problemer i sit parforhold.

- Derfor mangler jeg noget, når jeg sidder her og kan blive tiltrukket af dig, skal han have udtalt.

Kvinden fik angiveligt også en bemærkning om, at hun havde en 'velformet røv', og at hun var 'trimmet'.

Politimanden har under hele sagen nægtet sig skyldig. Men domsmandsretten i Sønderborg fandt ham altså skyldig og idømte ham 14 dages betinget fængsel.

Med dommen står han formentlig til at miste sit job i politiet. En fængselsdom - betinget eller ubetinget - betyder nemlig som udgangspunkt en fyring.

Den 60-årige ankede på stedet dommen til Vestre Landsret.