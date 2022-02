Betjent glemte sin pistol på toilettet: Drabssigtet fik fat i den

15-årig var under bevogtning af to betjente på Herlev Hospital, da den ene glemte sin pistol ude på toilettet, hvor den drabssigtede fik øje på den

En kvæstet dreng på 15 år, der var sigtet for drab og blev bevogtet af to politifolk på Herlev Hospital, fik fat i den ene betjents pistol, fordi politimanden glemte den på sygestuens toilet.

Pistolen hang i bæltet på en knage, da den 15-årige gik ud på toilettet. Men i samme sekund kom betjenten i tanker om sin forglemmelse, og han fik fat i bæltet med pistolen, som den drabssigtede løftede bæltet op med en finger, mens han sagde, at én havde glemt det.

Betjenten og hans kollega åndede lettet op og sagde tak.

Episoden varede få sekunder, men alligevel gik politiklagemyndigheden og Statsadvokaten i København ind i sagen, og onsdag blev den uheldige 55-årige politiassistent med 33 års tjeneste bag sig dømt for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten.

Straffen ved Retten i Glostrup lød på 10 dagbøder på hver 500 kr. Betjenten nægtede sig skyldig under sagen. Men retten mente, at der skal være en meget skærpet agtpågivenhed under bevogtning af en drabssigtet, og at der var tale om en meget farlig situation, der kunne have udviklet sig.

Væk i få sekunder

Det var dog formildende, mente retten, at betjenten blev opmærksom på sin forglemmelse samtidig med, at arrestanten fandt våbnet på toilettet. Så pistolen var kun ude af betjentens varetægt i sekunder.

Den drabssigtede dreng var Wilson Philip Rasmussen fra Virum, der i april 2020 stak en 18-årig ihjel under et planlagt masseslagsmål i Gentofte. Sagen er kendt som Snapchat-drabet. Wilson Philip Rasmussen, der i dag er 17 år, fik otte års fængsel for drabet, men ankesagen er endnu ikke afgjort ved Østre Landsret.

Den 17-årige nægter sig skyldig og siger, at han handlede i nødværge.

Det var en pistol som denne ni-millimeter Heckler & Koch USP Compact, som betjenten glemte på toilettet. Foto: Ritzau/Scanpix

Pistol-episoden skete op stue 23 på sengeafsnit 2 på 20. etage på Herlev Hospital 3. maj 2020, kun en uges tid efter anholdelsen og varetægtsfængslingen af Wilson Philip Rasmussen. Han kom selv slemt til skade under masseslagsmålet og blev derfor varetægtsfængslet 'in absentia' på hospitalet, hvor han døgnet rundt blev bevogtet på stuen af to politifolk.

Den 55-årige betjent forklarede i retten, at normalt bruger politiet ikke samme toilet som arrestanten, men han vurderede, at det var bedst, at de var to kolleger tæt på arrestanten, der lå i sengen cirka fem meter fra toilettet. Betjenten var nødt til at tage sit bælte med pistolen af for at benytte toilettet og hang det på en knage.

Da han var færdig, gik han hen for at sætte sig i sofaen overfor den 15-årige og mærkede straks, at der var noget galt. Han klappede sig på hofterne og opdagede, at han havde glemt pistolen, så han sprang op. I det samme gik Wilson Philip Rasmussen ud på toilettet.

Arrestanten skulle i bad

Den drabsdømte forklarede i retten, at han skulle i bad, inden han skulle flyttes fra hospitalet til den sikrede institution Egely. På toilettet opdagede han bæltet med pistolen, da han skulle hænge sit håndklæde på knagen. Han tog bæltet på en finger, gik udenfor døren og sagde til betjentene, at der var en som havde glemt det. Hans mor var også på sygestuen under episoden, og han var lidt i chok.

Ifølge betjentens forklaring spurgte Wilson Philip Rasmussen 'Er det dit' og han svarede 'Ja, tak'.

Den 55-årige betjent var 'ærgerlig og vred på sig selv', fordi tjenestevåbnet 'er det eneste man ikke må glemme'.

Han forklarede i retten, at han ikke havde taget ladegreb på pistolen, så der var ingen patron i kammeret, men skarpe skud i magasinet.

Betjentens kollega forklarede i retten, at han ikke oplevede situationen som farlig, fordi hans kollega nåede ud på toilettet samtidig med Wilson Philip Rasmussen, og der var flere sikkerhedsforanstaltninger, der skulle overvindes, før Wilson kunne få adgang til pistolen.