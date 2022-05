Betjent hjerneskadet af flugtbilist: 'Det er pisse-uheldigt'

21-årig mand, som er tiltalt for bevidst at påkøre en politibetjent under flugt gennem Aarhus, hævder han slet ikke så ham

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Først flere timer efter, han i høj fart havde påkørt den 31-årige politibetjent Stefan Nymann i krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj, gik det op for en 21-årig tiltalt, at han faktisk havde mejet den unge betjent ned.

Det hævdede den tiltalte i al fald selv, da han onsdag eftermiddag blev afhørt i nævningesagen mod sig ved Retten i Aarhus.

Den tragiske hændelse med påkørslen af Stefan Nymann skete 18. juni 2021 klokken 18.15, da den 21-årige i en VW Polo, som han forinden havde stjålet fra sin svigerinde, kørte først over for rødt i krydset og derefter direkte mod politibetjenten.

Som led i sin tjeneste var Nymann i færd med at lægge sømmåtter ud på vejbanen – netop for at stoppe vanvidsbilisten.

- De kører ind i mig

Men på trods af at den tiltalte havde flere civile politibiler tæt efter sig med både horn og blå blink tændt, hævdede han under afhøringen, at han ikke anede, det var ordensmagten, han over en længere strækning i det vestlige Aarhus havde helt tæt på i bakspejlet.

- Da vi er på de små veje, er der en, der kører så hårdt ind i mig, at bilen vender 180 grader. Det er dem, der kører ind i mig. Ikke omvendt. Jeg skal da ikke mene, det er politiet, der gør sådan noget, sagde den tiltalte og tilføjede, at han ikke kan huske, om bilen eller bilerne bag ham havde sirener og blå blink i brug.

- Jeg kan jo ikke skelne mellem en normal VW Passat og en af politiets civile Passat’er. Det er klart, jeg var bange, fordi jeg jo var blevet påkørt, sagde han.

På anklagerens tydelige antydning af, om tiltalte ikke kunne regne ud, at politiet formentlig forsøgte at standse ham, svarede han:

- Det hele gik bare så hurtigt. Alt for hurtigt.

Tiltalt blev overrasket

Den 21-årige benægter ikke, at han har ramt betjenten. Men ligesom sin forsvarer Tobias Engby holdt han fast i, at det på ingen måde var hans mening at køre Stefan Nymann ned.

- Det eneste jeg registrerer, er, at sidespejlet i den bil jeg kører i, bliver slået ind i den ene side. Jeg blev meget overrasket, da jeg flere timer efter får et opkald fra min kammerat, som siger, at jeg har kørt en politimand ned, og at jeg skal gå ind og se nyhederne. Jeg så ham overhovedet ikke, hævdede han.

Og forklarede, at han troede, der i ulykkeskrydset blev kastet en donkraft mod frontruden af den VW Polo, han selv sad bag rattet i.

'Donkraften’ har angiveligt været den sømmåtte, som Stefan Nymann netop da var i færd med at lægge ud på vejbanen for at stoppe ham.

- Jeg havde fået glas i øjnene og turde ikke blinke. Jeg var bange for at blive blind. Jeg tænkte bare på min egen sikkerhed og min kammerats sikkerhed og kørte derfor bare videre, sagde han.

Tænkte på egen sikkerhed

- Det er klart, at jeg tror, jeg kan blive blind, når der sker sådan noget. Jeg synes, det er meget tragisk og pisse-uheldigt, hvad der er sket med betjenten, men jeg tænker jo på min egen sikkerhed i situationen. Vi kommer fra et sted, hvor der er meget voldeligt i det vestlige Aarhus, så jeg ved, man skal passe på ikke at blive involveret i noget. Man har jo hørt om folk, der har været på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, og det kunne jo også være tilfældet her, lød det som forklaring fra den tiltalte på, hvorfor han kørte videre efter påkørslen.

Politibetjenten Stefan Nymann, som i mellemtiden er blevet 32, lå efterfølgende i koma i flere måneder. Han har pådraget sig varig hjerneskade med blandt andet lammelse i kroppens højre side og får aldrig sit liv tilbage, som han og hans nærmeste kendte det.

38 anklagepunkter

Der er i alt 38 anklagepunkter mod den tiltalte. Han nægter sig skyldig i alle de mest alvorlige.

Nævningesagen kører over yderligere 10 retsdage med forventet skyldkendelse og dom i midten af juni.