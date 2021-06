Betjent i kritisk tilstand: Formodet flugtbilist nægter skyld

En 20-årig mand, der sigtes for at have påkørt en betjent og efterfølgende flygtet, nægter sig skyldig.

Det fremgår af et grundlovsforhør mandag eftermiddag ved Retten i Aarhus.

Den sigtede blev anholdt i Brabrand kort før midnat natten til mandag efter en storstilet politijagt.

Politiet mener, det var ham, der sad bag rattet, da en bil fredag aften påkørte en betjent ved krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Åbyhøj.

Den 31-årige betjent pådrog sig flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunger, fremgår det af sigtelsen.

Han befinder sig fortsat i kritisk tilstand, lyder det fra anklager Bjørn Fogh Sørensen, Østjyllands Politi, der læser sigtelsen op.

Den sigtede er høj og muskuløs. Han har sort hår og sort skæg og er fikseret med et bælte, som to betjente har solidt tag om, da han træder ind i lokalet.

Her er pressen mødt talstærkt op. Den sigtedes mor og bror er også til stede.

Manden er sigtet efter en række paragraffer, herunder vold mod polititjenestemand og forsætlig fareforvoldelse.

Ifølge sigtelsen kørte manden med høj fart frem mod en betjent, der måtte springe for livet.

Herefter fortsatte han i høj fart frem mod krydset. Der var rødt lys, men manden fortsatte og påkørte den 31-årige betjent, der var i færd med at udlægge stop sticks for at stoppe bilisten.

Efter påkørslen fortsatte han ifølge sigtelsen med op mod 100 kilometer i timen på veje, hvor fartgrænsen er 50 kilometer i timen.

Sagens anklager vil have dørene lukket for pressens repræsentanter.

Både forsvarsadvokat og pressens repræsentanter har ellers protesteret mod dørlukning.

Men dommer Dot Buchtrup har valgt at imødekomme ønsket.

- Det er en sag, der har stor bevågenhed. Men de vidner, der endnu ikke er afhørt, skal på nuværende tidspunkt ikke kunne læse i pressen, hvad der er sket, siger hun som begrundelse for dørlukningen.

Retsmødet fortsætter derefter for lukkede døre.