Betjent i kritisk tilstand: Passager efterlyses også

Politiet vil nu også gerne i kontakt med en mandlig passager i den flugtbil, der fredag aften påkørte en politiassistent, som stadig meldes i kritisk tilstand, i vejkrydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus-bydelen Åbyhøj.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om den 19-årige Annas Ismail Sadik.

- Vi har en formodning om, at han har siddet med i bilen, da påkørslen skete, og derfor vil vi meget gerne tale med ham. Det er desværre ikke lykkedes at få kontakt til ham, og derfor beder vi nu offentligheden om hjælp til at finde frem til ham, da det kan være af væsentlig betydning for vores videre efterforskning, siger politiinspektør Gert Bisgaard.

Overfløjet med helikoptere

Østjyllands Politi leder stadig efter 20-årige Mohamad Tarek Younes, som de mener sad bag rattet i den bil, der med høj fart påkørte politibetjenten i det typisk tæt trafikerede vejkryds. Det skete klokken 18.14 fredag aften i forbindelse med en eftersættelse.

Her er den 20-årige Mohamed Tarek Younes, som er efterlyst og under mistanke for som flugtbilens at have påkørt en politiassistent fredag aften i Aarhus. Politifoto

Omfanget af den påkørte, 31-årige politiassistents skader er ukendte. Men han meldes stadigvæk i kritisk tilstand. Han befandt sig på vejbanen og var i færd med at sætte 'stop sticks' op i et forsøg på at bringe flugtbilisten til standsning.

I bestræbelserne på at finde frem til de efterlyste personer har ordensmagten også overfløjet det vestlige Aarhus med helikoptere. Hvad de næste skridt i eftersøgningen er, ønsker Gert Bisgaard, politiinspektør i Østjyllands Politi, ikke at oplyse.

- Jeg kan ikke sige så meget lige nu. Men vi håber meget, at blandt andet den store mediebevågenhed kan give os et gennembrud så snart som muligt. Vi gør alt, hvad vi kan, siger Gert Bisgaard.

Han ønsker heller ikke at give offentligheden indblik i, hvorfor politiet i første omgang og før ulykken i Åbyhøj, valgte at sætte en eftersættelse i værk.



