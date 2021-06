Betjent i kritisk tilstand: Politiet leder fortsat efter flugtbilist

Østjyllands Politi leder fortsat efter 20-årige Mohamad Tarak Younes, der efterlyses i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke fredag aften i krydset Silkeborgvej/ Åby Ringvej i Åbyhøj.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

'Vi er meget taknemmelige for den hjælp, vi har fået fra befolkningen i denne sag, og vi arbejder fortsat intenst på at finde frem til den eftersøgte'.

'Vi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om vores medarbejders tilstand', siger politiinspektør Gert Bisgaard i pressemeddelelsen.

Ved ulykken pådrog en 31-årig betjent sig alvorlige skader og er i kritisk tilstand.

Politiet efterlyser 20-årige Mohamad Tarek Younes i forbindelse med trafikulykken fredag aften i Aarhus. Foto: Politi

Flugtbilist

Mohamad Tarak Younes var allerede på flugt fra politiet, og det var i forbindelse med den eftersættelse, at den 31-årige politibetjent blev påkørt.

Han var ved at lægge såkaldte 'stop sticks' ud på kørebanen med henblik på at få standset bilen.

Manden, der nu er efterlyst af politiet for at køre en betjent ned, har tidligere fortalt foran et rullende kamera, at han er kendt som vanvidsbilist.

Politiet fortsætter eftersøgningen og vil gerne høre fra borgere, der måtte have viden om, hvor Mohamad Tarek Younes befinder sig.

Han man oplysninger i sagen, kan man kontakte Østjyllands Politi på telefon 114.