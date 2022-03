Betjent nægter sexsnak til køreprøver: Min kone ville blive tosset

En hånd på låret, massage og snak om seksuelle præferencer.

Det er nogle af de ting, som en erfaren politimand er tiltalt for at have udsat kvindelige elever for til køreprøver, hvor han var sagkyndig.

Tirsdag er sagen indledt ved Retten på Frederiksberg, og her nægter han sig skyldig i anklagerne om stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelse.

Særligt kraftigt afviser han, at han skulle have delt meget intime oplysninger om sit sexliv.

- Det kunne jeg aldrig finde på. Det ville min kone blive tosset over, siger den gråhårede mand i 60'erne.

Blandt andet skulle han under en køreprøve i november 2018 have fortalt om sit eget og sin kones forhold til nøgenhed, og at de dyrkede sex offentlige steder.

- Det gør vi i hvert fald ikke, så jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle sige det, siger han i retten.

Til en anden skulle han have sagt, at han var til hård sex. Men heller ikke det passer, siger han. Han smalltalkede med eleverne om ufarlige emner for at dæmpe deres nervøsitet, lyder det.

42 minutter tog det specialanklager Jette Malberg ved retsmødets begyndelse at læse anklageskriftet op, hvordan han skulle have taget størstedelen af de 74 kvinder i hånden under deres køreprøver.

Andre gange har han angiveligt lagt hånden på deres lår, masseret dem, talt rosende om deres udseende eller seksuelle emner.

Det skulle være sket til køreprøver i København fra 10. juli 2015 til 17. oktober 2019.

Aldrig har han masseret kvinderne, siger han. Men han har så svært ved at huske episoderne, at specialanklageren direkte spørger, om han har en dårlig hukommelse.

- Det synes jeg ikke. Det er mange år siden, og der er tale om rigtig mange køreprøver, så det er svært at huske dem fra hinanden, siger han.

Han havde efter eget udsagn cirka syv køreprøver om dagen.

Og i de to tilfælde, hvor han er tiltalt for at have stået bag kvinder og presset sit erigerede lem mod dem, har han et gæt på, hvad det i stedet var.

Frem fra en taske hiver han en sølvfarvet lommelygte på 10-15 centimeter.

- Vi fik udleveret lygter, hvis man skulle lyse på dækmønster eller andet, siger han. Den havde han altid i lommen, lyder det.

Han er også tiltalt for at have misbrugt sin stilling som køreprøvesagkyndig.

Misbruget består i, at anklageren mener, at på grund af den særlige situation ved køreprøverne måtte kvinderne reagere anderledes over for politimanden, end de ville have gjort i andre situationer.

Eksempelvis hvis en sidemand i en bus gjorde det samme.

Den tiltalte har været ansat i politiet i over 30 år, men det er han ikke længere. Han siger, at det alene skyldes hans alder, og altså ikke har noget med anklagerne mod ham at gøre.

Der er afsat yderligere syv retsdage i sagen. Den sidste er 27 april.