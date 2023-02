Betjent opdagede røveri i sin fritid: 18-årig anholdt

Det viste sig, at der var tale om et igangværende røveri, da en politibetjent i sin fritid observerede noget mistænkeligt i metroen. Nu fremstilles en mand i grundlovsforhør

En betjent ansat hos Københavns Politi observerede natten til mandag to mænd i metroen, som opførte sig mistænkeligt.

Kvinden havde fri fra arbejde, men hun henvendte sig diskret til den ene mand, som virkede bange. Her kunne han fortælle, at han var ved at blive udsat for et røveri.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Det skulle vise sig, at den 18-årige formodede gerningsmand havde henvendt sig til den anden mand ved Christianshavns Torv, hvor han havde truet den forurettede til at hæve et beløb i kontanter.

Sigtet for fire gaderøverier

Da dén fremgangsmåde slog fejl, blev den forurettede mand truet til at følge med den 18-årige ned i metroen, hvor den 18-årige ifølge politiet truede ham til at sende penge gennem sin telefon.

'Kvinden alarmerede kollegerne i vagtcentralen, som sendte patruljer til Gammel Strand Station. Her blev manden anholdt, og vi fandt et hævekort og et rejsekort fra to andre forurettede på ham,' skriver politikredsen på Twitter.

Den 18-årige er sigtet for at have begået fire gaderøverier. Han fremstilles i grundlovsforhør mandag.