Betjent overlever påkørsel fra flugtbilist

En 31-årig politimand var i kritisk tilstand og måtte lægges i kunstig koma en dag i juni, efter at han blev kørt ned i et kryds i Aarhus af en flugtbilist.

Nu - over en måned efter ulykken - er der nyt om betjentens tilstand.

- Han er p.t. uden for livsfare, men hans tilstand betegnes fortsat som meget alvorlig, siger vicepolitiinspektør Martin Frank Rasmussen fra Østjylland Politi til Ritzau.

Til TV 2 Østjylland oplyser politiet, at det er alt for tidligt at sige, om betjenten forventes at kunne vende tilbage til sit arbejde igen.

Påkørslen fandt sted om aftenen den 18. juni ved krydset Silkeborgvej/Åby Ringvej i Aarhus.

Ifølge politiet sad en 20-årig mand bag rattet i en bil, som ordensmagten forsøgte at få til at stoppe. Men det var ikke så ligetil.

Først kørte han med høj fart frem mod en betjent, som måtte springe for livet, før bilisten skulle være fortsat i høj fart frem mod krydset.

Der var rødt, men det lod manden sig ikke stoppe af. I stedet kørte han ind i den 31-årige betjent, som var ved at lægge stop sticks ud for at standse bilisten.

Efter påkørslen fortsatte bilisten angiveligt med op mod 100 kilometer i timen på veje, hvor den tilladte hastighed var 50.

En 20-årig mand blev anholdt to dage senere i Brabrand og siden varetægtsfængslet i sagen. Han er sigtet for at have overtrådt en række paragraffer, herunder vold mod en polititjenestemand og forsætlig fareforvoldelse.

Fængslingen er siden blevet forlænget med fire uger.

Betjenten fik på grund af påkørslen flere hjerneblødninger og delvist sammenklappede lunger. Det fremgår af sigtelsen mod den 20-årige.