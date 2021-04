Betjent skød 13-årig dreng: Video skaber uenighed

En 13-årig dreng er afgået ved døden, efter han blev skudt af en politibetjent i Chicago den 29. marts. Nu viser en video, at han havde hænderne i vejret, da betjenten skød ham. Advarsel: Stærke billeder i artiklen

29. marts blev den 13-årige dreng Adam Toledo skudt af en politibetjent identificeret som Eric Stillman. Drengen afgik efterfølgende ved døden som følge af sine kvæstelser.

Torsdag blev video offentliggjort fra den pågældendes betjents bodycam, et kropsbårent kamera benyttet af amerikanske betjente, som viser, at den kun 13-årige dreng formentlig havde hænderne i vejret, da han blev skudt.

Det skriver The New York Times.

Satte i løb

Politiet blev den 29. marts kaldt ud til bydelen West Side i Chicago, hvor der var blevet meldt om skud. Her viser video ifølge CNN, at politibetjente ankom til stedet og fandt Adam Toledo og en 21-årig mand.

Da betjentene nærmede sig de to drenge, satte Adam Toledo i løb. Betjenten, der senere affyrede det dødelige skud, løb efter ham, og på den nyligt offentliggjorte video kan man høre, at han råbte til den 13-årige, at han skulle vise sine hænder.

Betjenten indhentede Adam Toledo, da de nåede til et hegn. Ifølge politiet havde den 13-årige dreng en pistol i sin højre hånd, og da han vendte sig om mod betjenten, affyrede betjenten et skud, der ramte Adam Toledo i brystet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her ses Adam Toledo med hænderne i vejret et splitsekund før, han bliver skudt. Foto: COPA/Ritzau Scanpix

Hænderne i vejret

Ifølge politiet gik der kun et enkelt sekund, fra betjenten så pistolen, til han affyrede skuddet.

Videoen fra betjentens bodycam har dog sået tvivl om den påstand, eftersom det ligner, at Adam Toledo smed pistolen, inden han rakte hænderne i vejret og vendte sig mod betjenten. Du kan se videoen i toppen af artiklen.

Adam Toledos families advokat Adeena Weiss-Ortiz har udtalt:

- Adam havde i de sidste sekunder af sit liv ikke en pistol i hånden. Betjenten råbte, at han skulle vise sine hænder, Adam rettede sig herefter, vendte sig om, og hans hænder var tomme, da han blev skudt i brystet af betjenten.

- På slowmotion-videoen kan man se, at hvad end han havde i sin hånd, om det var en pistol eller noget andet - da han nærmer sig hegnet, slipper han den, og han bliver skudt, slår hun fast.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politimænd hos Adam Toledo, efter han er blevet ramt af skud. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke andre muligheder

Timothy Grace, der repræsenterer betjenten Eric Stillman, har udtalt, at der er tale om en tragisk sag, men at hans klient stod i en situation, hvor han ikke havde andre muligheder.

- Det unge menneske havde en pistol i sin højre hånd, til trods for at han fik ordrer om at smide den og stoppe og adlyde betjentens velbegrundede, legitime ordrer.

- På det tidspunkt har han ikke andre muligheder.

Ikke første gang

Det er langt fra første gang, at en amerikansk betjent kommer i offentlighedens søgelys efter voldsomme episoder.

I Minneapolis kører der i øjeblikket retssag mod politibetjenten Derek Chauvin, der er tiltalt for drab, efter han i 2020 sad med sit knæ på den sorte mand George Floyds hals i omkring ni minutter, hvorefter Floyd afgik ved døden.

I søndags skød politibetjent Kim Potter den 20-årige Daunte Wright, som efterfølgende afgik ved døden. Det skete også i Minneapolis og har ført til voldsomme demonstrationer.