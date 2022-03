Betjent skrev 'IDIOT' i kvindes forrude

En 41-årig betjent søgte i begyndelsen af 2020 efter en kvindes personoplysninger i politiets systemer, selvom der ikke var en politisag på kvinden.

Det endte med at koste betjenten en bøde på 3500 kroner og en plet på straffeattesten.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kort inden betjenten 15. januar 2020 havde fri, ringede betjentens kæreste og brokkede sig over, at en bil holdt parkeret på en parkeringsplads, hun havde lejet.

Ifølge JydskeVestkysten forklarede betjenten i retten, at kæresten mente, at det var en sag for politiet, hvorefter betjenten søgte efter kvindens personoplysninger i politiets systemer. Men betjenten videregav aldrig sagen, selvom det er normal praksis.

Derudover ringede betjenten blandt andet til kvindens ekskæreste for at komme i kontakt med hende. Da han ikke havde held med det, placerede han en seddel i bilens forrude, hvor der stod 'IDIOT'.

Betjenten blev mandag idømt syv dagsbøder á 500 kroner for at have misbrugt sin stilling som politiassistent, skriver JydskeVestkysten. Det er uvist, om han vil anke dommen.