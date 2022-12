Betjent skulle beskytte jøder: Nu er han mistænkt i kup-sagen

Der er flere bemærkelsesværdige mennesker i Tyskland, som er under mistanke for at stå i relation til Reichsbürger-bevægelsen og dets kupplaner.

Først var det prinsen, Heinrich XIII P. R, en tidligere officer samt den tidligere politiker Birgit Malsack-Winkemann.

Og nu udvides listen med den tidligere politibetjent, Michael Fritsch, som førhen havde til opgave at beskytte jødiske samfund.

Det skriver The Guardian.

En højrenationalistisk gruppe ville storme det tyske parlament og indsætte en tysk prins

Den tidligere politibetjent havde, mere præcist, til opgave at beskytte jødiske samfund i Tyskland mod terrorangreb.

Men nu er han altså mistænkt for at være i ledtog med Reichsbürger-bevægelsen, hvis ideologi udspringer af de højreekstreme ideer om den tyske stat.

Michael Fritsch taler til en demonstration i mod den tyske regerings covid-19 restriktioner. Foto: Christophe Gateau/Ritzau Scanpix

I 2020 blev han suspenderet fra sin polititjeneste, og senere fyret, da han deltog i anti-covid demonstrationer.

Han blev arresteret med sin partner Melanie Ritter i det nordlige Tyskland.

Kendiskok arresteret

Derudover er en tysk kendiskok også blevet anholdt i forbindelse med kup-sagen.

Det skete onsdag på et fem-stjernet hotel i Østrig, hvor han arbejdede.

Han blev anholdt, da han er mistænkt for at have været en del af kommandostaben i den militære del af Reichbürger-bevægelsen.

Heppner skulle angiveligt også arbejde for prins Heinrich XIII, som hans personlige kok, når han blev indsat som statsoverhoved efter kuppet.

Frank Heppner har en datter på 28, Shalimar Heppner, som er kærester med David Alaba, som både spiller for Real Madrid og Det østrigske landshold.

Flere mistænke og våben

Det tyske politi arbejder ligenu i døgndrift på at finde frem til endnu flere mistænke i sagen.

Det samlede antal af mistænkte var steget til 54 personer fredag, og der forventes stadig flere anholdelser.

Derudover er der også blevet fundet endnu flere våben i forbindelse med en ransagning af 50 andre steder, oplyser det tyske føderale politi.

