Betjent snød kokainsælger på Snapchat

Ikke alt er, som det giver sig ud for at være.

Det måtte en ung mand tirsdag morgen sande, da han forsøgte at sælge kokain til, hvad der viste sig at være en betjent.

Ifølge den seneste døgnrapport fra Østjyllands Politi, blev en specialpatrulje nemlig opmærksom på en Snapchat-profil, som reklamerede med kokainsalg.

I den forbindelse foregav en betjent at være en interesseret køber og aftalte at mødes med kokainsælgeren.

Om formiddagen samme dag dukkede en 19-årig mand op på det aftale tidspunkt ved en adresse i Aarhus C.

Her fremviste han noget kokain til en civilklædt betjent, som herefter kvitterede med en anholdelse og en sigtelse for forsøg på narkosalg.

Det faldt ikke i god jord hos den 19-årige, der under anholdelsen gjorde så kraftigt modstand, at betjenten fik hjælp til anholdelsen af sine kollegaer, der havde holdt sig i baggrunden.

Under den efterfølgende visitation af manden fandt betjentene en kniv, som han havde siddende i bukselinningen.

Derfor blev den 19-årige også sigtet for overtrædelse af knivloven og for at have modsat sig anholdelsen.