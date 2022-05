Betjent tiltalt: Er du stikker?

En 36-årig betjent er nu tiltalt i en sag, hvor han angiveligt skal have konfronteret en kollega og spurgt, om han ønskede at få prædikatet stikker sat på sin person.

Det fremgår af sagens anklageskrift. Konkret er betjenten tiltalt for at misbruge sin stilling som tjenestemand. Ifølge betjentens forsvarer, Mette Grith Stage, nægter den 36-årige sig skyldig.

Sagens anklageskrift beskriver et forløb, der gik fra 11. december 2018 til 9. januar 2019. Og det skete ifølge anklageskriftet i forbindelse med, at den forurettede betjent i sagen var gået til en politikommissær og her fortalt om, hvordan den nu tiltalte betjent havde ageret over for en borger i en såkaldt politiforretning.

Det fremgår ikke af anklageskriftet, hvad betjenten havde sagt eller gjort over for borgeren i den omtalte politiforretning, men den ene betjent fandt det åbenbart nødvendigt at gå videre med sagen.

Da den 36-årige betjent erfarede dette, konfronterede han sin kollega, som han ifølge anklageskriftet ønskede at få til at ændre sin forklaring.

Under den samtale, der fandt sted i enerum, skal den 36-årige angiveligt have udtalt, at hvis den anden betjent var en stikker, så skulle han ikke forvente at være i politiet i lang tid.

Det fremgår endvidere af anklageskriftet, at den 36-årige i en mail skrev, at han forventede, at den anden betjent gjorde som lovet og fik udredt de ting, som han havde fortalt til politikommissæren.

I telefonsamtaler skal han desuden have udtalt, at 'hvis det var sådan han arbejdede, ville han blive slagtet i politiet.' Desuden skal den tiltalte have udtalt, at han håbede, at den anden betjent 'strammede sig an og ikke var så pivet med at få ændret på de ting, han havde sagt til ledelsen.

- Efter min opfattelse er det en sag, der burde have været løst på HR-kontoret med en samtale og ikke som noget, der er endt som en straffesag, siger den 36-åriges forsvarer, Mette Grith Stage.

Sagen skal køre ved Retten i Sønderborg.