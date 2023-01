Betjent tiltalt: Gav oplysninger til bandefigur

En 28-årig betjent var tilsyneladende så tæt på en bandefigur, at det var kriminelt. Det vurderer politi og anklagemyndighed.

Betjenten er nu tiltalt for at have videregivet følsomme oplysninger til en 25-årig mand, der ifølge anklageskriftet havde tilknytning til en bandegruppering, som politiet kaldte Sydkystgruppen.

Sagens første forhold beskriver, hvordan betjenten foretog ulovlige oplag i politiets interne sagssystem kaldet Polsas. Her drejede det sig ifølge anklageskriftet om 'mistænkelige forhold' i Vallensbæk. Efterfølgende skrev han en besked til den 25-årige, der lød 'Det er en god vej kun lidt anmeldelser om udlændinge, der bor i nr. (nummeret er udeladt i anklageskriftet, red.).

31. marts om eftermiddagen slog betjenten fire gange op i Polsas, hvor han tjekkede en bils registreringsnummer samt to personer.

Annonce:

Sendte sms'er

Anklageskriftet beskriver endvidere, hvordan betjenten angiveligt misbrugte sin stilling som betjent ved i tidsrummet imellem 7.30 og 7.50 den 8. april 2020 at have have slået op i Polsas uden gyldig grund.

Betjentens opslag i systemet drejede sig om en episode, der havde fundet sted dagen før, hvor bandefiguren var blevet passet op af en patrulje ved en adresse i Vallensbæks Strand.

8. april - altså dagen efter episoden ved Vallensbæk Strand, men samme dag, som betjenten havde slået op i Polsas - sendte betjenten ved middagstid fire sms'er til bandefiguren, hvor han i den første skrev 'haha ja, der står, at der stod fem-otte indvandrere om en hvid bil, hvor føreren fik tæsk af dem'.

Kort efter sendte betjenten endnu en besked, der lød 'Og så er der en, der har sagt, at der blev gemt noget i nærheden, men der blev ikke fundet noget :)'.

Minuttet efter skrev betjenten 'Men det bliver aldrig til mere, end at vi har registreret det :)'.

Sidste besked lød 'Men kan godt lide dig, og (her følger to anonymiserede navne, red) er blevet indvandrere'.

Annonce:

Sådan lyder det i anklageskriftet. Også den 25-årige bandefigur er tiltalt i dette forhold.

Havde doping i skabet

Betjenten er ligeledes tiltalt for på et ikke nærmere angivet tidspunkt i januar 2021 under såkaldt skærpende omstændigheder at have videregivet fortrolige oplysninger til den 25-årige.

Ifølge anklageskriftet fik bandefiguren at vide, at politiet havde øget fokus på Sydkystgruppen, fordi medlemmer af den rivaliserende LFT-bande var kommet hjem fra udlandet.

I den forbindelse frygtede politiet, at der kunne opstå nye voldelige sammenstød.

Sidst er betjenten tiltalt for at have opbevaret en mindre mængde dopingmidler i både sit hjem og og i sit skab på politistationen i Albertslund.

I forhold til anklagerne oplyser betjentens forsvarer, Stine Gry Johannesen, følgende:

- Han erkender de faktiske forhold, lyder det kortfattet fra advokaten.

Ny Bandeland-podcast: Mafia, drab og kokain