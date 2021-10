Flere politibetjente er røget på skadestuen efter det storkøbenhavnske derby, mens en betjent også så sig nødsaget til at trække sin tjenestepistol under urolighederne

Politiet har haft rigeligt at se til før og efter dagens storkamp mellem Brøndby og FCK.

Dagens mange sammenstød mellem de to klubbers fans og politi har også ført til flere tilskadekomne politifolk.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

- Det var tydeligt for os, at der var en meget stor vilje til vold - og trods at vi var der massiv, så var der et større antal personer, der forsøgte at angribe folk fra den modsatte fangruppering, siger vicepolitiinspektør Søren Enemark, Københavns Vestegns Politi i pressemeddelsen.

De oplyser videre, at en enkelt politimand måtte trække sin tjenestepistol af hensyn til sin egen sikkerhed. Det skete, da en større gruppe fans gjorde antastede de politifolk, som bevogtede den bus, der transporterer FC Københavns spillere. Der blev dog ikke affyret skud i den situation.

- Den opførsel, vi var vidne til, er fuldstændig uacceptabel. Heldigvis kom ingen til skade i forbindelse med den episode, siger Søren Enemark.

Betjent trak pistol under derby-uroligheder Også før kampen var der tænding blandt fangrupperingerne.

Det storkøbenhavnske derby bød i det hele taget på en meget udfordrende dag for politiet, som så sig nødsaget til flere gange at tage tåregas i brug for at adskille de aggressive fans. Inden kampen forsøgte en fangruppering at nå frem til modparten, hvor politiet måtte lægge sig i mellem ved hjælp af blandt andet politihunde.

Fem personer er blevet anholdt i forbindelse med kampen. Flere politifolk bliver undersøgt på skadestuen, men ingen af dem er alvorligt tilskadekomne.

Foto: Kenneth Meyer

