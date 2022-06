Betjent undersøges i sag om 13 ulovlige ransagninger

Igennem flere uger foretog Københavns Politi en stribe ulovlige ransagninger i en sag, hvor en person var under mistanke for at sælge stjålne cykler.

Det var en erfaren polititjenestemand, der helt bevidst overtrådte reglerne, mener politiets ledelse. Det fremgår af dokumenter i en aktindsigt hos Justitsministeriet.

De ulovlige indgreb fandt sted, efter at politiet havde afhørt personen, der var sigtet for hæleri.

I forbindelse med afhøringen overlod manden sin telefon til betjentene og indvilgede i, at den blev undersøgt.

Politiet beholdt telefonen. Og i den følgende tid skete der flere såkaldte hemmelige ransagninger.

Igen og igen gik betjente ind på telefonen i et forsøg på at følge med i den mistænktes kommunikation på Messenger og sms via andre elektroniske enheder.

Imidlertid er det ulovligt. I sager om hæleri giver retsplejeloven ikke mulighed for at foretage hemmelige ransagninger. Kun når en efterforskning drejer sig om grovere kriminalitet.

Da en leder opdagede, hvad der var sket, og at der i øvrigt ikke var skrevet rapporter, fik anklagemyndigheden besked.

Derefter blev Retten på Frederiksberg orienteret om de ulovlige indgreb. I alt 13 gange gik politiet over stregen i et forsøg på at finde beviser. Det skete i april og maj sidste år.

Sagen har været til udtalelse hos både Statsadvokaten i København og Rigsadvokaten, og Justitsministeriet har i foråret sendt en redegørelse til retten.

'Justitsministeriet finder - på linje med bl.a. Rigsadvokaten - det passerede særdeles kritisabelt,' hedder det.

Internt i Københavns Politi betragtes sagen ikke som en ærgerlig smutter. Det ser værre ud, fremgår det af en skrivelse fra en advokaturchef.

Det er blevet afdækket, 'at der er tale om et bevidst ulovligt indgreb og ikke en fejl,' hedder det.

En rutineret medarbejder fik to uerfarne betjente til at foretage ransagningerne, så han selv ville slippe for at stå med ansvaret, fremgår det:

'Det er således oplyst, at en erfaren medarbejder bad to helt unge kolleger om at foretage de ulovlige indgreb, formentlig i den hensigt, at indgrebene ikke ville blive tilskrevet ham.'

Københavns Politi har bedt Den Uafhængige Politiklagemyndighed om at undersøge sagen.

Det fremgår også af papirerne, at Justitsministeriet har fået at vide, at der ikke er tale om et generelt problem.

Københavns Politi vurderer, at indgrebene 'ikke er udtryk for sædvanlig praksis i Københavns Politi eller for generelt ukendskab til reglerne'.