Betjent undersøges: Tog pistol med til koncert

En politibetjent efterforskes nu af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), efter at han angiveligt tog sit tjenestevåben med til en koncert i Royal Arena på Amager.

Det skete 6. november til en koncert med det britiske band Simply Red.

Det bekræfter Niels Raasted, efterforskningschef hos Den Uafhængige Politiklagemyndighed, over for Ekstra Bladet:

- Jeg kan bekræfte, at vi har fået en anmeldelse om en mulig tjenesteforsømmelse, der nu efterforskes, fortæller Niels Raasted.

DUP undersøger sager, hvor politifolk mistænkes for at have gjort i nælderne - enten i tjenesten eller på andre måder, der relaterer til arbejdet.

Episoden i Royal Arena skal i følge Ekstra Bladets oplysninger have fundet sted, mens betjenten havde fri - og dermed ikke var i tjeneste.