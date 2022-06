Betjente flygter fra landets fængsler

Vold, trusler, posttraumatisk stress og lav bemanding. Det er blandt nogle af de problematikker, som man finder i Kriminalforsorgen.

Og det viser sig tydeligt i statistikkerne.

Tal fra Kriminalforsorgen fortæller, at antallet af fængselsbetjente gradvist er faldet siden 2012. Samtidig er der kommet flere indsatte.

Bare siden januar 2021 og frem til marts 2022 er der sket et fald i antallet af fængselsbetjente på fem procent. Det svarer til, at 100 fængselsbetjente er stoppet, fremgår det er en pressemeddelelse fra Fængselsforbundet.

Dermed fortsætter udviklingen fra de sidste ti år.

Ville ikke erkende problemet

Til Ekstra Bladet fortæller Bo Yde, formand for Fængselsforbundet, at de har forsøgt at råbe højt om problemet siden 2012.

- Vi forsøgte i slutningen af 2012, at tage en dialog med direktionen i Kriminalforsorgen, men de ville slet ikke lytte, siger Bo Yde og fortsætter:

- Helt frem til 2017 forsøgte vi at få dem til at forstå problemet, men det er først i slutningen af 2017, at den daværende direktør erkendte problemet.

Tre fængselsbetjente og en leder i Storstrøm Fængsel blev i marts 2021 kørt på skadestuen efter at være blevet groft overfaldet af en indsat. Foto: Per Rasmussen.

For sent

På det tidspunkt er det dog allerede for sent, mener Bo Yde.

- Vi er kommet så langt ned i mandskab, at vi er ude over kanten, på trods af, at vi forsøger at rekrutterer alt, hvad der kan kravle og gå.

Derfor vil det ifølge ham måske slet ikke være muligt at få Kriminalforsorgen på rette igen.

- Den danske model kan nok ikke kan løse problematikken for Kriminalforsorgen. Vi er nødt til at have politikerne til at hjælpe os med at komme op og stå igen.

Posttraumatisk stress

Fortællingen om et hårdt presset personale på landets fængsler bliver understøttet af en rapport, der udkom 14. september 2020 fra VIVE – Det Nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Rapporten beskriver, at 13,5 procent af de nuværende fængselsbetjente, transportbetjente og værkmestre opfylder diagnosekriterierne for posttraumatisk stress.

- Vi er i en situation, hvor vi ikke kan bemande fængslerne længere, og man kan gå ud og få en væsentlig bedre løn til bedre arbejdstider med mindre vold og trusler ude i det civile, siger Bo Yde.

Kriminalforsorgen: Der er brug for stærke kræfter

I Fængselsforbundets pressemeddelelse citeres Kriminalforsorgens HR-direktør, Mik Grüning, for at sige, at der er brug for alle stærke kræfter for at løse de mange problemer.

Han håber blandt andet, at rekrutteringsindsatsen med bedre elevløn og åbningen af to nye skoler vil tiltrække flere kollegaer.

Derudover nævner han etableringen af supervisionsordning, et nyt internt psykologkorps, bedre udviklingsmuligheder for personalet, mere tid til kerneopgaven og mindre administrativt arbejde, som en del af problemløsningen.

Det skal dog gå hurtigt for med de initiativer mener Bo Yde:

- Vi mangler over 700 kollegaer. Derfor kan vi ikke vente et år eller to på, at kurven knækker. Vi har ganske simpelt brug for, at bemandingen, efter ti års tilbagegang, begynder at stige igen.

