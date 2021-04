Betjente med motorsave: Fjernede pusheres bænke

Hashhandel ser ud til at være tilbage på normal kraft, efter at politiet forleden ophævede opholdsforbud

Fredag formiddag rykkede politiet ud til Christiania, hvor man fjernede træmøbler i Pusher Street.

- Onsdag morgen ophørte opholdsforbuddet i området omkring Pusher Street. Siden har vi konstateret, at der har været hashsalg ved nogle borde-bænke-sæt. Og dem har vi i dag så valgt at fjerne, fortæller Rune Nielsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

Han bekræfter, at betjentene i den forbindelse var udstyret med motorsave.

- Det var mere praktisk, fordi de så fyldte mindre, når de skulle fjernes, fortæller han.

Han tilføjer, at der også er en tidsfaktor at tage højde for, når politiet gennemfører aktioner i Pusher street og omegn.

- Hvis vi bliver der for længe, er der risiko for, at der opstår en front, der vil i konfrontation med politiet, siger Rune Nielsen.

- For at genere de øvrige beboere på Christiania mindst muligt, gennemfører vi gerne den her slags aktioner om formiddagen. Og samtidig gerne hurtigst muligt, fortæller han.

Omkring de borde-bænke, som politiet fjernede i dag, så oplyser Rune Nielsen, at man kun har fjernet det sæt, som politiet har konstateret, at der foregået hashhandel fra.

- Vi har ikke taget alt med derude fra. Er der borde og bænke, som pusherne ikke har anvendt til deres ulovlige forretning, har vi ladet dem stå, siger han.

Det var i begyndelsen af oktober, at politiet indførte opholdsforbud i området omkring Pusher Street. Det skete med begrundelse i, at der var risiko for covid19-smittespredning.

Ekstra Bladet kunne tidligere i år beskrive, hvordan hashhandlen efterfølgende var rykket længere ud på voldanlægget, ligesom man også var begyndte at sælge hash ved blandt andet metrostationen ved DR-byen.