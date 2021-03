Betjente og fodgængere i livsfare: Dømt for vanvidskørsel

30-årig modtog dommen på 10 måneders fængsel for ræs gennem Københavns gader i forsøget på at slippe væk fra politiet

Det kostede en 30-årig mand 10 måneders fængsel og en ubetinget frakendelse af kørekortet i seks år, at han nytårsnat kørte vanvittigt gennem Københavns indre by i forsøget på at slippe væk fra politiet.

Han kørte i sin mors bil efter en nytårsfest, men promillen var ikke voldsom; to timer efter kørslen blev den målt til 0,63 promille.

Den 30-årige kunne ikke forklare, hvorfor han gennem 10 minutter ræsede gennem gaderne, så både fodgængere og politifolk måtte springe for livet, andet end at han gik i panik, da politiet satte efter ham, og at han var bange og bare ville hjem.

Manden, der er under uddannelse som kok, havde siddet varetægtsfængslet siden nytårsdag, og han modtog dommen. Han blev løsladt til senere afsoning af resten af straffen. Københavns Byret afviste anklagerens begæring om fortsat fængsling af hensyn til retshåndhævelsen. Han var hidtil ustraffet.

Frifundet i et forhold om fare

Den 30-årige var tiltalt for blandt andet at have forvoldt nærliggende fare for tre fodgængeres og tre politibetjentes liv under biljagten, men han blev frifundet for det ene forhold, hvor en ukendt fodgænger skulle være sprunget til siden for ikke at blive påkørt af den 30-årige på fortovet i Øster Farimagsgade.

De 17 forseelser, som han blev dømt for, blev begået under den ti minutter lange biljagt, der varede fra klokken 04.50 til klokken 05.00 nytårsmorgen. Han havde meget svært ved at huske episoderne, og nægtede sig derfor skyldig. Han blev dømt hovedsagelig på baggrund af vidneforklaringer fra de betjente, der deltog i biljagten.

Stærkt shot

I retten gentog han sin forklaring fra grundlovsforhøret, at han inden kørslen havde drukket et shot af den meget stærke spiritus Absint, der holder en styrke på 80-90 procent.

Biljagten begyndte i indre by ved H.C. Andersens Boulevard og fortsatte til Trianglen på Østerbro, hvor den 30-årige kørte galt, da politiet torpederede bilen.

I Sølvgade affyrede en betjent varselsskud, da den 30-årige ifølge tiltalen accelererede kraftigt frem mod en patruljebil, der var sat på tværs for at stoppe ham. Den ene betjent stod ved siden af bilen og måtte springe ind bag fordøren for at undgå at blive ramt.

Forinden havde en patruljevogn forsøgt at spærre vejen for bilisten i krydset ved Hambrosgade og Otto Mønsteds Plads, men han kørte direkte mod patruljevognen med 60-70 km/t., så patruljen måtte undvige mod højre for at undgå en påkørsel.

Den vilde jagt fortsatte gennem København, og i krydset mellem Nørre Farimagsgade og H.C. Andersens Boulevard måtte to kvindelige fodgængere springe for livet i fodgængerfeltet, da bilen i høj fart kørte over for rødt.

Tiltale: Seks i livsfare under vanvidskørsel