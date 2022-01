Betjente overfaldet i nat

Fire personer bliver søndag stillet for en dommer ved Retten i Glostrup, hvor de sigtes for at have overfaldet to politifolk, oplyser anklager David Haahr fra Københavns Vestegns Politi.

Overfaldet skulle være sket omkring bebyggelsen Taastrupgaard i Taastrup vest for København.

- Ifølge sigtelsen rykker politiet ud til en anmeldelse om en livløs mand. Da man kommer derud, bliver betjentene overfaldet af manden og tre andre, fortæller David Haahr.

De fire anholdte kommer fra Polen, og ifølge David Haahr er der umiddelbart ikke noget, der tyder på, at det var planlagt.

- Det er formentlig noget, der er sket i fuldskab, lyder det fra anklageren.

Ifølge sigtelsen har gerningsmændene overfaldet politifolkene med slag, og det lykkedes dem at fravriste den ene betjent hans peberspray, som så efterfølgende blev brugt mod politiet.

Ifølge sigtelsen er der også taget halsgrab på en af politifolkene.

De fire anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling ved et retsmøde, som efter planen går i gang søndag klokken 11.

Her vil de få mulighed for over for en dommer at komme med deres forklaring og for at fortælle, hvordan de stiller sig i forhold til sigtelsen.