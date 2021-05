Betjente sigtet: Filmede og lavede sjov med død

Fik stjålet politibil

To betjente blev efterforsket, fordi de i forbindelse med en politiforrretning fik stjålet deres patruljevogn.

Betjentene efterlod patruljevognen ulåst og i tomgang for at hjælpe to berusede personer. Her så en biltyv sit snit til at stjæle bilen, der havde et våbenskab indbygget med to maskinpistoler.

Bilen holdt kun få meter fra, hvor betjentene stod på gaden. Det var en bil med fjernbetjent start/sluk-knap, og den ene betjent forklarede, at han muligvis kom til at betjene den forkerte knap, da man forlod bilen for at hjælpe de berusede.

Sagen imod betjentene blev opgivet.