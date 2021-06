Betjente tiltalt: Poserede med lig og smagte på kokain

Ved du noget? Kontakt journalisten her.

To 35-årige politibetjente sidder i øjeblikket i saksen, efter de er blevet tiltalt i en sag om embedsmisbrug.

Det fremgår af et anklageskrift, som DR har fået aktindsigt i.

I februar 2020 blev de to betjente kaldt ud til en adresse i København, hvor der lå en død person. Her skulle den ene betjent angiveligt have poseret med liget, imens den anden betjent filmede det på det sociale medie Snapchat.

Ydermere havde den ene betjent ifølge tiltalen blandt andet filmet ligets kønsdele og kommet med upassende bemærkninger.

Men det er ikke de eneste forhold, betjentene er tiltalt for.

For på adressen fandt de to betjente en tallerken med euforiserende stoffer på, hvilket den ene betjent angiveligt valgte at stikke fingeren i og smage på for at erkende, at der var tale om kokain.

Den ene betjent nægter sig skyldig, men erkender at have poseret uden at have vidst, at der blev filmet.

Dog afviser han at have smagt på euforiserende stoffer.

Den anden betjent nægter sig skyldig og bestrider, at der er tale om embedsmisbrug. Han er samtidig tiltalt for at i to tilfælde at have filmet en frihedsberøvet borger, der var nøgen. Her skulle betjenten ligeledes være kommet med nedværdigende bemærkninger.

De to betjente er tiltalt efter straffelovens paragraf 155 om embedsmisbrug, hvilket kan give bøde eller op til fire måneders fængsel.

Ender de to betjente med en fængselsstraf er det et farvel til politiet, skriver DR.