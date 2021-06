Betjente trækker våben under anholdelse

En person er nu sigtet for at overtræde våbenloven, meddeler politiet

Mandag aften er politiet til stede på en adresse i Breum nord for Skive.

Her er en person tidligere på dagen blevet anholdt.

Midt- og vestjyllands Politi skriver i et tweet, at betjentene var nødsaget til at trække deres våben under anholdelsen.

'Anholdelsen foregik i god ro og orden, men politipersonalet har herunder benyttede trukne våben af hensyn til egen og andres sikkerhed', lyder det fra politikredsen.

Vagtchef Ole Vanghøj uddyber til Ekstra Bladet:

- Vi er nødt til at tænke på vores egen og andres sikkerhed, og her får vi en anmeldelse om, at der sidder en person med et oversavet jagtgevær.

Ole Vanghøj vil ikke gå nærmere ind i detaljerne om anholdelsen, men siger, at anholdelsesaktionen fik en fredelig udgang:

- Han kom selv ud, og han er nu sigtet for overtrædelse af våbenloven, forklarer han.