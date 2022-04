Betragter optøjer som direkte angreb på politiet

Demonstranterne, der har deltaget i voldsomme optøjer i Sverige de seneste dage, går bevidst efter at skade eller måske endda dræbe politifolk.

Sådan lyder det fra Anders Thornberg, der er rigspolitichef i Sverige, på et pressemøde mandag formiddag.

- Optøjerne har fokuseret på alvorlig skade på politiet og politiets ejendom, siger han og kalder det 'dødelige angreb'.

- Jeg vil gerne sige, at det her er værre end voldsomme optøjer. I nogle tilfælde kan der endda være tale om drabsforsøg og i hvert fald grov myndighedssabotage, siger Anders Thornberg videre.

- Det her er noget andet. Det er grov vold, der fokuserer på liv og ejendom i særdeleshed på politiet.

Optøjerne er opstået, efter Stram Kurs-stifteren Rasmus Paludan har afholdt koranafbrændinger i flere svenske byer, men ifølge politiet handler det nu i stedet om angreb på politiet, der kan tangere drabsforsøg på politibetjente i tjeneste.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Det kom bl.a. til sammenstød mellem politi og demo nstranter lørdag i Malmø.

Opfordringer til angreb på politiet

Anders Thornberg siger, at han aldrig har oplevet noget lignende i sin tid i politiet.

På pressemødet deltog også Jonas Hysing, der er national øverstbefaldende, og han siger, at de har stærke indikationer på, at der på sociale medier er reelle opfordringer til vold mod netop politiet.

De opfordringer stammer også, er der tegn på, fra 'kræfter uden for Sveriges grænser', lød det.

Han fortæller desuden, at der i alt er 26 politifolk, der er blevet såret, 20 ødelagte køretøjer og 14 sårede borgere. Der skulle være tale om 200 personer, der har været voldelige.

Ifølge Jonas Hysing har politiet været nødt til at besvare angrebene, som de altså understreger flere gange er direkte angreb mod politiet.

Det har blandt andet indebåret, at der er blevet affyret skud fra politiets side som selvforsvar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politiet mener, at det nok begyndte med Rasmus Paludans koranafbrændinger, men at det nu i stedet udnyttes til at lave direkte angreb på det svenske politi. Foto: Kenneth Meyer

Bandefolk

Ifølge Anders Thornberg udnytter flere af voldsmændene netop disse demonstrationer til at angribe 'samfundet'.

- Vi formoder, at de involverede har forbindelser til kriminelle bander, siger Anders Thornberg.

Politiet bad på pressemødet alle, der har videooptagelser og billeder af sammenstødene til at indsende materialet, så de kan finde og retsforfølge voldsmændene.

De oplyser desuden på pressemødet, at politiet er i kontakt med Säpo, det svenske efterretningsvæsen, for at danne overblik over deltagerne og deres tilknytninger.