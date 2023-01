Betroet stilling i politiet: To års fængsel for nøgenhacking

43-årig tidligere it-medarbejder i Østjyllands Politi dømt for at have hacket langt over hundrede kvindelige kolleger, naboer og venners smartphones og computere i bizar jagt på nøgenbilleder

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Han var kendt som altid hjælpsom, imødekommende og fagligt dygtig i sit betroede job som it-medarbejder i Østjyllands Politi.

Men i slutningen af marts 2021 ramlede det 'korthus', han i al hemmelighed havde befundet sig i i årevis, da hans bizarre trang til at jagte nøgenbilleder og -videoer af de kvindelige ansatte på politigården i Aarhus og på politistationerne i Randers og Horsens blev opdaget.

Fredag eftermiddag har en enig domsmandsret ved Retten i Aarhus afsagt dom over den 43-årige far til to:

Han er idømt to års fængsel, 250 timers ulønnet samfundstjeneste, skal være under tilsyn af Kriminalforsorgen og skal om nødvendigt i sexologisk behandling.

Tre måneder af den to år lange fængselsstraf gøres ubetinget.

Han har fra begyndelsen af sagen erkendt sig skyldig i tiltalen.

Under falsk påskud

Krænkelserne af mellem en tredjedel og halvdelen af de kvindelige ansatte på de tre politistationer foregik ved, at it-medarbejderen under falsk påskud løbende og gennem mange år fik udleveret kvindernes mobiltelefoner.

Den dømte, Kasper Hansen, tidligere Lars Kortsen, skulle - sagde han - bruge dem, fordi koncern-it i dansk politi var i gang med et stort projekt, hvor det skulle undersøges, om de ansattes mobiltelefoner og computere kommunikerede korrekt med hinanden.

I virkeligheden eksisterede der slet ikke sådan et projekt. Kun i hovedet på it-medarbejderen.

I stedet tog manden én-til-én backup af de kvindelige kollegers smartphones, når han fik dem udleveret, hvorefter han systematisk pløjede dem igennem for eventuelle nøgenfotos og -videoer, fulgte med i sms-, Messenger og WhatsApp-korrespondancer, fulgte flere kvinders forløb af deres graviditeter, feriebilleder, skattepapirer, købekontrakter, bankoplysninger og lignende af dybt privat karakter.

Gennem opslag i politiets registre fandt han også nogle af sine ofre i afsluttede kriminalsager, hvor bl.a. kvinder har været udsat for voldtægt.

Naboer og venner også ofre

Ud over de mange krænkede ansatte i politiet er også mandens nu tidligere naboer, venner og bekendte blandt ofrene, idet han i nogle tilfælde har 'hjulpet' dem, hvis de havde teknisk bøvl med computer eller mobiltelefon.

Sagen har kørt over fem retsmøder, og undervejs har den tiltalte nærmest fra start til slut siddet skamfuld med ryggen til presse- og tilhørerpladser.

Ikke mindst fordi der på tilhørerpladserne gennem sagen har siddet 30-35 af hans kvindelige kolleger - jurister i anklagemyndigheden, studentermedhjælpere, kontorpersonale og politibetjente - som alle er blandt de i alt 143 forurettede.

Således også i dag, hvor der var trængsel for at komme ind og høre domsafsigelsen i den store retssal 3, hvor også en del af naboerne var mødt frem.

Kun ti af de 143 ofre er mænd. Når de er en del af sagen, skyldes det ene og alene, at de har været med på nogle af de fotos og videoer, eller deres navne har optrådt i personlige papirer, når den tiltalte har snaget i vedkommendes kones eller kærestes privatsfære.

Undskyldte sine handlinger

Mens senioranklager Jacob Thaarup i sin procedure havde krævet mellem to et halvt og tre års fængsel, procederede forsvarer Henrik Garlik for en kombinationsdom med fængselsstraf på et år, vilkår om samfundstjeneste samt sexologisk behandling til sin klient, som selv erkender, at han har en udfordring med voyerisme.

Inden sagen blev optaget til dom, undskyldte den 43-årige mand grådkvalt for, hvad han har gjort.

- Jeg kan ikke gøre andet end at sige undskyld til alle de mennesker, der er ramt af det her. Jeg har ikke andet ord for det. Jeg er frygtelig ked af det, sagde han, som for længst er smidt ud af dansk politi.

Den nu dømte kunne ikke forklare nærmere, hvorfor hans trang til i al hemmelighed at følge med i andre folks mest intime liv tog overhånd for ham.

- Det kom bare snigende

- Det var noget, der bare kom snigende. Til sidst kunne jeg slet ikke kende mig selv. Måske lidt ligesom en alkoholiker, der ikke kan få nok at drikke. Det var, som om jeg havde to jobs samtidig, sagde han stille.

Efter en ganske kort ordveksling med sin forsvarer Henrik Garlik modtog han dommen.